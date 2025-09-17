¡Hola !

Un menú de autor acompañó el debut del Renault Koleos Full Hybrid en Uruguay

El Koleos Full Hybrid E-Tech apunta a ofrecer una experiencia de manejo premium

Gerente general de Venta y Posventa de Renault para Latam Fabrizio Galetto, CEO de Santa Rosa Omar Daneri, director de Operaciones de Renault Uruguay Sebastián Ricci, gerente comercial de Renault Uruguay Santiago Bazzani y gerente general de Marketing de Renault para Latam Juan Manuel Alliati.

Gerente general de Venta y Posventa de Renault para Latam Fabrizio Galetto, CEO de Santa Rosa Omar Daneri, director de Operaciones de Renault Uruguay Sebastián Ricci, gerente comercial de Renault Uruguay Santiago Bazzani y gerente general de Marketing de Renault para Latam Juan Manuel Alliati.

FOTO

Valentina Weikert
Gerardo García Pintos y Clara Laborde.

Gerardo García Pintos y Clara Laborde.

FOTO

Valentina Weikert
Chef Germán Sitz, de Niño Gordo.

Chef Germán Sitz, de Niño Gordo.

FOTO

Valentina Weikert
Gochi Páez y Alexis de Boismenú.

Gochi Páez y Alexis de Boismenú.

FOTO

Valentina Weikert
Leticia Fernández y Guillermo Pastorini.

Leticia Fernández y Guillermo Pastorini.

FOTO

Valentina Weikert

La cocina y la innovación automotriz pueden parecer mundos distantes, pero en Casa Puyol se demostró lo contrario. En ese espacio, el nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech se convirtió en el centro de una experiencia que unió diseño, tecnología y gastronomía de autor.

La propuesta reunió a invitados del ámbito empresarial, cultural y social en un lugar ambientado especialmente para recibir la novedad más reciente de la marca francesa, representada en Uruguay por Santa Rosa. El menú estuvo a cargo del chef argentino Germán Sitz, referente de Niño Gordo, junto con Juan Pablo Clerici, creador de Café Misterio. Ambos ofrecieron sabores que cruzaron fronteras y tradiciones. Hubo sushi en miniatura, empanaditas de cordero braseado, pinchos de lomo, risotto y tataki, además de un final dulce con un mousse de chocolate amargo y maracuyá.

El jueves 11, los asistentes tuvieron la oportunidad de descubrir no solo un nuevo modelo, sino también un concepto. El Koleos Full Hybrid E-Tech apunta a ofrecer una experiencia de manejo premium, con tres pantallas de 12,3 pulgadas que redefinen el entretenimiento a bordo y 29 sistemas avanzados de asistencia que refuerzan la seguridad al volante. Su diseño y confort buscan responder a un público cada vez más exigente, en un contexto en el que la sustentabilidad y la eficiencia energética se convierten en prioridades.

Niño Gordo, el restaurante de Buenos Aires creado por Sitz y Pedro Peña tras un recorrido por distintos países de Asia, es hoy un referente de la parrilla con inspiración oriental y ha sido distinguido por la Guía Michelin. Café Misterio, bajo la dirección de Clerici y Roberto Behrens, es un clásico montevideano que combina carnes, pescados y pastas con un sello propio. La unión de ambos estilos le dio un carácter singular a la presentación.

Con esta apuesta, Renault eligió hablar de grandeza en todos los sentidos: un modelo que incorpora lo último en tecnología híbrida y una experiencia que apeló a los cinco sentidos para dejar su huella en Montevideo.

