Una invitación a la convivencia desde la música y la diversidad

El Centro Cultural de España, Acnur, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Intendencia de Montevideo (IM) anunciaron una campaña de sensibilización denominada Cuidá a Quienes Tenés al Lado, que promueve actitudes positivas hacia los refugiados, los solicitantes de asilo y apátridas residentes en Uruguay. Esta iniciativa busca fomentar la integración y fortalecer la convivencia pacífica a través de la valoración de la diversidad étnica y cultural como un aporte a la identidad nacional, y de la prevención de la xenofobia y los discursos de odio.

Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados, lidera la acción internacional para proteger a refugiados, desplazados y apátridas. Se dedica a brindar asistencia humanitaria, defiende derechos fundamentales y busca soluciones duraderas que garanticen un hogar y un futuro seguro. Esta organización humanitaria y apolítica opera en más de 130 países apoyando a millones de personas. En el sur de América Latina, la Oficina Regional de Acnur se estableció en 1965 en Buenos Aires y desde 2022 está presente en Montevideo.

Durante la presentación de la campaña el jefe de la Oficina Nacional de Acnur en Uruguay, Juan Ignacio Mondelli, se refirió a la importancia de esta campaña que se centra en la canción Movimiento, de Jorge Drexler, interpretada por voces uruguayas y de migrantes. “Cada historia que llega al país suma identidad y aporta diversidad, enriqueciendo la vida en común”, afirmó. Su canto refleja la resiliencia, la integración y el profundo deseo de vivir en paz de quienes debieron partir de su país para encontrar en Uruguay un nuevo comienzo. Entre los agradecimientos se hizo especial hincapié en el trabajo de Dado Estudio de Comunicación, equipo que se encargó de la realización de esta campaña y, por supuesto a Drexler, quien cedió los derechos de uso de su canción.

Voces unidas En Uruguay, según datos proporcionados por Acnur, desde el año 2020 se ha registrado un aumento sostenido en el número de refugiados. En 2025 fueron 5.317 las personas que recibieron asistencia mediante apoyo legal y psicosocial para cubrir necesidades básicas y en programas de inserción laboral. Hasta junio se recibieron 70.828 personas, de las cuales 37.391 necesitan protección internacional, 31.975 son solicitantes de asilo, 1.461 son refugiados y solo una es apátrida. La mayoría de los refugiados y solicitantes de asilo provienen de Venezuela, Cuba, República Dominicana y Colombia, y el 85 % de ellos reside en Montevideo.

Luego de la exhibición de la campaña en pantalla gigante, se explicó que el propósito de este spot se centra en tratar de sensibilizar a la población derribando prejuicios para tender puentes entre las culturas. Por esta razón es que la interpretación de la canción estuvo a cargo de más de 20 artistas de distintos orígenes, que integran Manos Veneguayas, y del rapero uruguayo AVR, cuyas creaciones han tratado temas de racismo y xenofobia. “Es la primera vez que interpreto una canción que no es mía, pero es un honor también porque es una causa que me interpela desde que hago música, las luchas y las causas justas van de la mano con el hip hop. Estar en el estudio con la producción que tuvimos, el cuidado de todos los detalles nos hizo sentir muy cómodos. Fue placentero, hermoso. Bailé, canté y me divertí, sobre todo porque la canción también habla del movimiento, no solo moverse de un lado a otro, sino también de mover ideas, sentires, pensares, ideologías, mover un montón de cosas”, explicó AVR.