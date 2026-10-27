Anthropic revela documentos para salir a bolsa que muestran ventas en auge y riesgos de la IA

Anthropic, una de las principales empresas de inteligencia artificial del mundo, hizo públicos el lunes sus documentos de salida a bolsa, un momento que será una prueba significativa de si el auge de la IA puede generar beneficios

El documento de registro de Anthropic muestra un rápido crecimiento de las ventas, al tiempo que detalla una serie de riesgos para los inversores, desde su conflicto con la administración de Donald Trump hasta la posibilidad de que los sistemas de inteligencia artificial (IA) actúen por cuenta propia.

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La salida a bolsa sería la primera de una de las empresas independientes que lideran la carrera por desarrollar IA avanzada, adelantándose a su principal rival, OpenAI, que ha retrasado su propio debut en los mercados hasta el año que viene.

También sigue a la salida a bolsa de SpaceX en junio, propietaria de la empresa de IA de Elon Musk, xAI.

El documento detalla riesgos específicos de una industria que en los últimos meses se ha enfrentado a una serie de informes sobre sistemas de IA que se comportan de forma inesperada y dañina.

“Si el uso de nuestros modelos de IA provoca daños, ya sea por su utilización por actores maliciosos o por un uso indebido por parte de terceros, o si las barreras de protección o medidas de seguridad de nuestros modelos no logran impedir ese uso indebido”, el negocio de la empresa podría verse afectado, señala el documento.