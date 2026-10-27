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    Anthropic revela documentos para salir a bolsa que muestran ventas en auge y riesgos de la IA

    Anthropic, una de las principales empresas de inteligencia artificial del mundo, hizo públicos el lunes sus documentos de salida a bolsa, un momento que será una prueba significativa de si el auge de la IA puede generar beneficios

    Sede de Anthropic en Estados Unidos.

    Sede de Anthropic en Estados Unidos.

    FOTO

    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El documento de registro de Anthropic muestra un rápido crecimiento de las ventas, al tiempo que detalla una serie de riesgos para los inversores, desde su conflicto con la administración de Donald Trump hasta la posibilidad de que los sistemas de inteligencia artificial (IA) actúen por cuenta propia.

    La salida a bolsa sería la primera de una de las empresas independientes que lideran la carrera por desarrollar IA avanzada, adelantándose a su principal rival, OpenAI, que ha retrasado su propio debut en los mercados hasta el año que viene.

    También sigue a la salida a bolsa de SpaceX en junio, propietaria de la empresa de IA de Elon Musk, xAI.

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    El documento detalla riesgos específicos de una industria que en los últimos meses se ha enfrentado a una serie de informes sobre sistemas de IA que se comportan de forma inesperada y dañina.

    “Si el uso de nuestros modelos de IA provoca daños, ya sea por su utilización por actores maliciosos o por un uso indebido por parte de terceros, o si las barreras de protección o medidas de seguridad de nuestros modelos no logran impedir ese uso indebido”, el negocio de la empresa podría verse afectado, señala el documento.

    Anthropic también advirtió que su “interacción con los responsables políticos y sus posiciones públicas sobre la regulación y la seguridad de la IA podrían (someter a la empresa) a un mayor escrutinio, reacciones políticas adversas o medidas regulatorias desproporcionadas”.

    A pesar de estos desafíos, el negocio de Anthropic ha crecido con mucha rapidez. Las ventas alcanzaron los 11.600 millones de dólares en el trimestre de abril a junio, frente a 787 millones de dólares de un año antes.

    Eso se compara con 4.600 millones de dólares de ventas en todo 2025.

    La empresa obtuvo su primer beneficio operativo en ese trimestre, cercano a los 1.000 millones de dólares. Aun así, registró una pérdida total de 66.000 millones de dólares, en su mayoría debido a cargos contables vinculados al aumento de su valor y no a dinero efectivamente gastado.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

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