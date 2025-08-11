China, a la vanguardia de la robótica: así avanza la tecnología en el gigante asiático

Con esta serie de eventos, la industria robótica del gigante asiático se colocó en el centro de la atención global.
Una conferencia mundial sobre robótica, la apertura de un concesionario que ofrece repuestos y mantenimiento para robots, y los primeros juegos mundiales de robots humanoides marcaron la semana
Mientras Estados Unidos y otras potencias avanzan en el sector, China parece llevar la delantera en tecnología e innovación, impulsada especialmente por el auge de la inteligencia artificial.
