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    Elon Musk y un cofundador de Uber piden a Nvidia que reincorpore a Jensen Huang

    Elon Musk y un cofundador de Uber estaban entre los más de 158.000 firmantes que reclamaban la restitución de Jensen Huang al frente de Nvidia, mientras se realiza una investigación independiente; Huang renunció tras revelarse sus vínculos extramatrimoniales con una subordinada y una mujer acusada de espiar para China

    Elon Musk, CEO de SpaceX, ha expresado su apoyo al exCEO de Nvidia, Jensen Huang.

    Elon Musk, CEO de SpaceX, ha expresado su apoyo al exCEO de Nvidia, Jensen Huang.

    FOTO

    Kent NISHIMURA / AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El magnate tecnológico Elon Musk y un cofundador de Uber figuran entre los más de 158.000 firmantes de una carta abierta que pide la restitución de Jensen Huang al frente de Nvidia. La cifra correspondía al domingo.

    La carta reclama que los miembros del consejo de administración de la empresa “reincorporen a Jensen mientras una investigación independiente esclarece los hechos”.

    Huang renunció el jueves, tras 33 años al frente del gigante de la inteligencia artificial que cofundó. Su salida se produjo después de que se revelaran dos relaciones extramatrimoniales, una con una mujer acusada de espiar para China y otra con una subordinada.

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    Financial Times

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    Entre los firmantes del sector tecnológico también figuran Tim Sweeney, fundador y director ejecutivo de la empresa de videojuegos Epic Games, y Garry Tan, presidente de Y Combinator, una reconocida incubadora de empresas de San Francisco.

    Travis Kalanick, cofundador de Uber, defendió a Huang en la carta. “Se había equivocado, sí, errar es humano, pero no creo que nada de lo que haya hecho sea motivo suficiente para separarlo de su empresa”, escribió.

    Más de 7.500 firmantes se identificaron como empleados de Nvidia, una cifra equivalente al 18% de la plantilla de la empresa.

    Este respaldo refleja el peso que tiene Huang en el sector tecnológico, donde es considerado una de las principales figuras de la inteligencia artificial.

    Bajo su dirección, Nvidia se convirtió en un importante inversor de Silicon Valley. Financió centros de datos y empresas emergentes, lo que le valió el apodo de “el banco central de la IA”.

    La compañía también recibió críticas por contribuir a una posible burbuja de inversiones especulativas.

    Huang defendió los modelos de inteligencia artificial de código abierto, incluidos los desarrollados en China, y se opuso a las restricciones en la carrera por esta tecnología. Estas posiciones lo enfrentaron con Anthropic, la empresa creadora de Claude, y su director, Dario Amodei.

    Según el Financial Times, Huang habló con personas cercanas sobre un posible regreso. Uno de sus aliados afirmó que está formando un equipo de crisis con ejecutivos para buscar el respaldo de la Casa Blanca.

    El viernes, dos importantes inversores y accionistas, Brad Gerstner y Gavin Baker, pidieron a la junta directiva que mantuviera abiertas “todas las opciones”.

    Desde Washington, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sostuvo el domingo que Nvidia debería buscar a su próximo director ejecutivo fuera de la empresa.

    “Necesitan un cambio radical”, afirmó en Fox News. También exigió que la compañía explique si hizo la vista gorda ante el contrabando de sus chips hacia China.

    FUENTE:FRANCE24

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