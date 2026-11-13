  • Cotizaciones
    viernes 13 de noviembre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La Fiscalía española abre una investigación por posible difusión de contenidos pedófilos en TikTok

    La Fiscalía española ordenó la apertura de una investigación por la posible difusión de contenidos pedófilos en la red social TikTok, tras la presentación de una denuncia por parte de la fundación Maldita.es.

    Joven mira TikTok.

    Joven mira TikTok.

    FOTO

    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La Fiscal coordinadora contra la Criminalidad Informática fue designada para “investigar los posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y corrupción de menores que hubieran podido perpetrarse en la red social TikTok”, informó el Ministerio Público en un comunicado.

    El lunes 9, la fundación española Maldita.es afirmó haber encontrado más de mil vídeos explícitos de abuso sexual infantil en esta red social, que contaban con 48 millones de visualizaciones acumuladas.

    TikTok no respondió el lunes a la solicitud de información de AFP. Según Maldita.es, que ya había investigado el asunto en otras dos ocasiones, TikTok retiró apenas el 10% del contenido denunciado por la organización y bloqueó solo el 26% del material ilegal en España.

    Leé además

    Agesic prevé que la billetera digital reúna distintos documentos oficiales.
    Tecnología

    La cédula digital llegará al celular en diciembre y permitirá validar la identidad sin revelar todos los datos personales

    Por José Frugoni
    Las computadoras portátiles de bajo costo de Google, Chromebooks, son los dispositivos que las escuelas de Estados Unidos entregan con mayor frecuencia a sus estudiantes.
    Tecnología

    Google desactivará sus herramientas de IA para escolares

    Por RFI

    Los investigadores encontraron también más de 26.000 perfiles de potenciales pederastas que intercambiaban o vendían materiales de abusos en TikTok, de los que 7.700 operaban en español, agregaron.

    A pesar de que las normas de TikTok no permiten que los menores realicen transmisiones en vivo, la investigación identificó casi un centenar de estas transmisiones en 17 países, donde los espectadores pedían a niños que hicieran cosas, algunas de índole sexual, a cambio de dinero.

    Según Maldita.es, el buscador de esta red social, propiedad del grupo chino ByteDance, no ha bloqueado palabras clave relacionadas con estos contenidos, como sí lo han hecho otras plataformas.

    Investigaci&oacute;n de Maldita.es sobre TikTok.

    Investigación de Maldita.es sobre TikTok.

    La Unión Europea ha emprendido una amplia ofensiva para poner coto a las redes sociales en aplicación de la ley europea de Servicios Digitales (DSA) y pretende prohibirlas a los menores de 13 años, debido a los numerosos riesgos para su bienestar y su desarrollo.

    El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, había anunciado a principios de febrero una serie de medidas destinadas a combatir la “manipulación” y la presencia de contenidos ilícitos en las redes sociales, que incluían la voluntad de prohibir el acceso a los menores de 16 años a estas plataformas.

    El dirigente socialista acusa con frecuencia a X, Meta y TikTok de no combatir la creación y difusión de imágenes sexuales falsas de menores en sus redes sociales.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    León XIV en Uruguay

    El gobierno mostró “el mejor Uruguay” en la visita del papa, pero es cauto sobre el derrame positivo en su imagen

    Por Nicolás Delgado
    Salud

    Cesan al director del Hospital Español, que era también interventor del Casmu; en su lugar asumió la subdirectora

    Por Paula Barquet
    Seguridad Pública

    En el Marconi, el gobierno busca frenar la violencia del fútbol con referentes de Nacional y Peñarol

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Sistema financiero

    Bancos perciben un cambio en el “arraigo cultural” con el dólar, sobre todo entre los jóvenes

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Caso Romay: tras fallo de la Corte, jueza intima a ejecutar una sentencia favorable a la parte minoritaria de los herederos

    Caso Romay: tras fallo de la Corte, jueza intima a ejecutar una sentencia favorable a la parte minoritaria de los herederos

    Por Guillermo Draper
    Bancada de senadores del Frente Amplio. 

    Envío a Fiscalía de informes parlamentarios de la oposición sobre Cardama causó malestar en parte de la bancada oficialista

    Por Victoria Fernández
    Jensen Huang posa para las fotos durante su visita a la feria de innovación y startups tecnológicas VivaTech en el Paris Expo Porte de Versailles, en París, el 12 de junio de 2025. 
    Video

    El escándalo de Jensen Huang amenaza con sacudir a Nvidia y a la industria de la IA

    Por John Thornhill
    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Standard & Poor's mantiene calificación de Uruguay; prevé que la economía crecerá 1,1% en 2026

    Por Redacción Búsqueda