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    Milei defiende su apuesta por una IA sin regulación tras la advertencia del historiador Harari

    El presidente argentino recogió el guante del historiador israelí Yuval Noah Harari, quien había cuestionado en el Financial Times su propuesta de conceder personalidad jurídica a corporaciones operadas por inteligencia artificial

    Javier Milei utiliza su celular en un acto oficial.

    Javier Milei utiliza su celular en un acto oficial.

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    MARCOS BRINDICCI/AFP/AFP via Getty Images
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Harari, autor del best-seller Sapiens, respondió este lunes a Milei en una columna titulada “No debemos otorgar personería jurídica a los agentes de IA”, en la que advirtió sobre los riesgos de reconocer como sujetos de derecho a corporaciones controladas por agentes no humanos.

    El autor advirtió que otorgar estatus legal a corporaciones controladas por agentes no humanos equivaldría a darles “una llave maestra” para acceder a los sistemas financieros, económicos y políticos de forma peligrosa.

    “Los países que otorguen personalidad jurídica a las IA corren el riesgo de convertirse en algo para lo que el registro histórico no ofrece analogía: no un Estado compañía, sino un Estado IA, un país cuyos habitantes podrían ser gobernados por corporaciones no humanas”, señaló Harari, quien reflexiona en obras como Nexus y Homo Deus sobre la historia de la información y el futuro de la humanidad.

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    Milei agradeció este lunes en X al historiador por “participar en este fascinante y trascendental debate” y sostuvo que la humanidad necesita construir un marco que le permita aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial (IA).

    “¡Ya estoy preparando mi respuesta para ver si podemos disipar sus temores sobre el camino que propuse la semana pasada!”, agregó.

    El cruce comenzó el jueves pasado, cuando Milei publicó un artículo en el periódico británico titulado “Argentina invita a la IA a liberarse”, en el que anunció que impulsará una legislación que contemple la creación de “corporaciones no humanas” operadas por agentes de IA y robots.

    El mandatario ultraliberal prometió permitir que la IA se desarrolle “sin la mano mortal de una regulación prematura y mal comprendida”.

    A fines de mayo, Milei envió al Congreso un proyecto para una nueva “Ley de Sociedades” en el que contempla la creación de “sociedades automatizadas”, que pueden operar de manera completamente autónoma mediante algoritmos o IA, sin necesidad de empleados humanos.

    El proyecto de ley también contempla la creación de las DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas), que pueden operar de manera total o parcialmente autónoma y registrar sus operaciones en blockchain.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

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