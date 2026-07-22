  • Cotizaciones
    jueves 23 de julio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    “Se terminó el veranito mundialista”: centrales obreras de Argentina reactivan las protestas contra Milei

    Sindicatos y movimientos sociales convocaron a sumarse a la protesta semanal de los jubilados en el Congreso argentino para reclamar contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. Además de exigir mejoras en los haberes y las condiciones para los pensionistas, los manifestantes deploran la supresión de un programa social destinado a trabajadores informales. Las centrales obreras esperan reactivar la movilización y tomar nuevas medidas en las próximas semanas

    Trabajadores portan bengalas durante una manifestación del Primero de Mayo en Buenos Aires, Argentina, el jueves 30 de abril de 2026.

    Trabajadores portan bengalas durante una manifestación del Primero de Mayo en Buenos Aires, Argentina, el jueves 30 de abril de 2026.

    FOTO

    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    En un país que respira fútbol como Argentina, el Mundial suele inundar la agenda pública. Si a eso se suma que su seleccionado llegó hasta el último día de la competencia en Norteamérica, podría decirse que la pelota (o el balón) ocupó todo durante más de un mes.

    Finalizado el torneo, la atención comienza a virar otra vez hacia la difícil situación política y económica y, en ese contexto, este 22 de julio, las centrales obreras y organizaciones sociales retoman las protestas contra el continuado plan de ajuste del gobierno de Javier Milei.

    El escenario elegido es la habitual movilización de cada miércoles de los jubilados al Congreso, a la que hoy han convocado a sumarse la Confederación General del Trabajo (CGT), principal central obrera del país, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la CTA Autónoma, al igual que movimientos sociales, como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

    Leé además

    Una persona sostiene una imagen de Lionel Messi durante el recibimiento a los jugadores de la selección de Argentina, luego de su participación en el Mundial de la FIFA 2026, este lunes en Buenos Aires.
    Video
    Mundial 2026

    ¿Arrrogancia? No, orgullo: los argentinos responden a sus críticos
    Rodri levanta el trofeo de campeón de la Copa Mundial de la FIFA tras la victoria en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
    Mundial 2026

    España pone fin al ciclo de la Argentina de Messi y conquista su segundo Mundial

    La convocatoria reúne como consignas la defensa del sistema previsional, un aumento de los haberes de los jubilados y el reclamo por el cierre del programa social 'Volver al Trabajo', que estaba destinado a trabajadores no registrados ni beneficiarios de derechos laborales.

    Al llamado a salir a las calles también se sumó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), con la misión de “exigir un inmediato aumento de los haberes previsionales, la restitución total de la cobertura de medicamentos gratuitos y la recuperación de la moratoria previsional”.

    Su secretario general, Rodolfo Aguiar, aseguró en X que “al gobierno se le terminó el veranito mundialista y los trabajadores vamos a profundizar nuestro plan de acción”.

    Para el líder sindical, las políticas del Ejecutivo de Javier Milei “provocan un genocidio en nuestros adultos mayores”, ya que “la mayoría de los jubilados no puede garantizar su subsistencia” y “se están muriendo”.

    “Hoy tienen que elegir entre comprar alimentos o medicamentos, porque ambas cosas no pueden hacer. A partir de la reducción drástica de la cobertura de medicamentos, los adultos mayores no están pudiendo pagar sus tratamientos y los están interrumpiendo. En los últimos dos años, aumentó la tasa de mortalidad en esta franja etaria. Son decenas de miles las muertes que se producen por ausencia del Estado”, enfatizó.

    Un programa social eliminado por el gobierno de Milei, en el centro de la protesta

    Las organizaciones sociales, como UTEP o el Polo Obrero, protagonizaron la primera movilización de la jornada en Avellaneda, en el sur de la provincia de Buenos Aires, que intentaron trasladarse en las primeras horas de la mañana para cortar el Puente Pueyrredón, una arteria vital que conecta la mencionada urbe con la ciudad de Buenos Aires.

    Cuando los manifestantes trataron de aproximarse al puente, efectivos de la Prefectura Naval y de la Policía Federal les dispararon gases lacrimógenos y avanzaron con sus escudos hasta dispersar la manifestación. Incidentes similares se registraron en otros puntos del país, como La Plata (capital de la provincia de Buenos Aires) y Rosario (en Santa Fe).

    Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, denunció en X el accionar de la “infame prefectura que en lugar de cuidar las fronteras contra el narco, está gaseando la manifestación de miles de trabajadores de Volver al Trabajo que fueron despedidos”.

    Precisamente, esta protesta inicial de los movimientos sociales –que luego se suman a la marcha de los jubilados– ponía el foco en la supresión del programa social 'Volver al Trabajo'.

    Esa iniciativa, que otorgaba un ingreso mensual de 78.000 pesos argentinos (poco más de 50 dólares) a más de 930.000 personas con empleos informales, fue abolida por el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, y reemplazada por vouchers de capacitación.

    Aunque un fallo judicial inicial había suspendido la decisión gubernamental, la semana pasada, la Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar, lo que habilita al Ejecutivo a continuar con la eliminación del programa.

    En declaraciones recogidas por El Diario AR, la secretaria gremial de la UTEP, Johanna Duarte, explicó que la cancelación del programa deja sin ingresos a “los trabajadores más humildes” y causa un impacto en el comercio de cercanía porque “esa plata que le sacan a los humildes es plata que va a dejar de girar en las economías locales como verdulerías, kioscos de barrio, almacenes”.

    “Si no hay salario para los más humildes no va a haber paz social para ningún gobierno”, sentenció Duarte.

    Las centrales obreras proyectan más medidas

    Las protestas de este miércoles en Buenos Aires se están replicando con convocatorias similares en otras zonas del país, bajo las mismas consignas.

    Se trata de la primera gran manifestación desde la celebrada el pasado 30 de abril, en vísperas del Día del Trabajadores, que también estuvieron enfocadas en denuncias lo que las centrales obreras consideran como un avance del gobierno de Javier Milei contra los derechos de los trabajadores.

    Esa postura se ha incrementado desde que, en febrero pasado, el Ejecutivo aprobó una drástica reforma laboral que marca un retroceso en décadas de conquistas de los trabajadores argentinos.

    En ese contexto, las organizaciones sindicales esperan que este miércoles marque una reactivación de la protesta social, que pueda desembocar en más medidas de fuerza en las próximas semanas, incluyendo un paro general de 36 horas y una gran movilización nacional, aunque esto no tiene una fecha confirmada.

    En declaraciones a la Radio AM 750, Cristian Jerónimo, uno de los tres secretarios generales de la CGT, advirtió que “estamos en una situación crítica” y lamentó que “el gobierno no tome nota de lo que sucede abajo” porque “la gente la está pasando mal”.

    “El sector productivo la está pasando muy mal, con una recesión muy profunda y el cierre de empresas (...) No hay una sola política favorable para la macroeconomía, que tanto reivindica el gobierno, ni para la micro, donde el consumo no arranca y eso genera una recesión profunda”, alertó Jerónimo.

    Con EFE y medios locales

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Fuerzas Armadas

    Ante conflictos internacionales, la oposición reclama al gobierno que defina su política de defensa

    Por Juan Francisco Pittaluga
    PIT-CNT

    El PIT-CNT apunta a obtener la personería jurídica, lo que implica analizar cambios a su estatuto, que tiene 60 años

    Por Martín Mocoroa
    Centenario

    El sistema político celebró los 100 años de Hugo Batalla, un tendedor de puentes cuyo legado está diseminado

    Por Leonel García
    Poder Ejecutivo

    Gobierno afianza nexo con Teletón 10 años después de que referente del MPP criticara su forma de financiamiento

    Por Nicolás Delgado

    Te Puede Interesar

    Ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

    Meningococo: el MSP confirmó aumento de vacunación gratuita; desde el lunes incluye a los de 13, 14 y 15 años

    El MGAP prevé establecer un régimen excepcional y transitorio de facilidades de pago de deudas del sector pesquero.

    Las deudas por multas y permisos de pesca llegan a casi $ 60 millones; MGAP propone régimen “excepcional”

    Por Mauro Florentín
    Un estudiante mira la aplicación ChatGPT.

    En un año, el conocimiento sobre inteligencia artificial se disparó entre los uruguayos

    Por Redacción Búsqueda
    El ministro Gabriel Oddone y el senador Sergio Botana en la interpelación efectuada el 22 de junio.

    Una emisión de deuda desierta y otra con alta demanda propiciaron un cruce político

    Por Ismael Grau