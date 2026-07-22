“Se terminó el veranito mundialista”: centrales obreras de Argentina reactivan las protestas contra Milei

En un país que respira fútbol como Argentina , el Mundial suele inundar la agenda pública. Si a eso se suma que su seleccionado llegó hasta el último día de la competencia en Norteamérica, podría decirse que la pelota (o el balón) ocupó todo durante más de un mes.

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Finalizado el torneo, la atención comienza a virar otra vez hacia la difícil situación política y económica y, en ese contexto, este 22 de julio, las centrales obreras y organizaciones sociales retoman las protestas contra el continuado plan de ajuste del gobierno de Javier Milei.

El escenario elegido es la habitual movilización de cada miércoles de los jubilados al Congreso, a la que hoy han convocado a sumarse la Confederación General del Trabajo (CGT), principal central obrera del país, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la CTA Autónoma, al igual que movimientos sociales, como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

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La convocatoria reúne como consignas la defensa del sistema previsional, un aumento de los haberes de los jubilados y el reclamo por el cierre del programa social 'Volver al Trabajo', que estaba destinado a trabajadores no registrados ni beneficiarios de derechos laborales.

Al llamado a salir a las calles también se sumó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), con la misión de “exigir un inmediato aumento de los haberes previsionales, la restitución total de la cobertura de medicamentos gratuitos y la recuperación de la moratoria previsional”.

AHORA!!

MAÑANA A LAS 15 ATE MARCHA AL CONGRESO POR AUMENTO DE LAS JUBILACIONES Y EL CESE DE LAS POLÍTICAS DE AJUSTE!!



AL GOBIERNO SE LE TERMINÓ EL VERANITO MUNDIALISTA Y LOS TRABAJADORES VAMOS A PROFUNDIZAR NUESTRO PLAN DE ACCIÓN!!



Las políticas del gobierno provocan un… pic.twitter.com/ywxToSofmL — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) July 21, 2026

Su secretario general, Rodolfo Aguiar, aseguró en X que “al gobierno se le terminó el veranito mundialista y los trabajadores vamos a profundizar nuestro plan de acción”.

Para el líder sindical, las políticas del Ejecutivo de Javier Milei “provocan un genocidio en nuestros adultos mayores”, ya que “la mayoría de los jubilados no puede garantizar su subsistencia” y “se están muriendo”.

“Hoy tienen que elegir entre comprar alimentos o medicamentos, porque ambas cosas no pueden hacer. A partir de la reducción drástica de la cobertura de medicamentos, los adultos mayores no están pudiendo pagar sus tratamientos y los están interrumpiendo. En los últimos dos años, aumentó la tasa de mortalidad en esta franja etaria. Son decenas de miles las muertes que se producen por ausencia del Estado”, enfatizó.

Un programa social eliminado por el gobierno de Milei, en el centro de la protesta

Las organizaciones sociales, como UTEP o el Polo Obrero, protagonizaron la primera movilización de la jornada en Avellaneda, en el sur de la provincia de Buenos Aires, que intentaron trasladarse en las primeras horas de la mañana para cortar el Puente Pueyrredón, una arteria vital que conecta la mencionada urbe con la ciudad de Buenos Aires.

Cuando los manifestantes trataron de aproximarse al puente, efectivos de la Prefectura Naval y de la Policía Federal les dispararon gases lacrimógenos y avanzaron con sus escudos hasta dispersar la manifestación. Incidentes similares se registraron en otros puntos del país, como La Plata (capital de la provincia de Buenos Aires) y Rosario (en Santa Fe).

Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, denunció en X el accionar de la “infame prefectura que en lugar de cuidar las fronteras contra el narco, está gaseando la manifestación de miles de trabajadores de Volver al Trabajo que fueron despedidos”.

La infame prefectura que en lugar de cuidar las fronteras contra el narco, está gaseando la manifestacion de miles de trabajadores de Volver al Trabajo que fueron despedidos. A metros de la estación Darío y Maxi

¡COBARDES! VIVA LA LUCHA PIQUETERA pic.twitter.com/xUqoxbAJXC — eduardo belliboni (@EBelliboni) July 22, 2026

Precisamente, esta protesta inicial de los movimientos sociales –que luego se suman a la marcha de los jubilados– ponía el foco en la supresión del programa social 'Volver al Trabajo'.

Esa iniciativa, que otorgaba un ingreso mensual de 78.000 pesos argentinos (poco más de 50 dólares) a más de 930.000 personas con empleos informales, fue abolida por el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, y reemplazada por vouchers de capacitación.

Aunque un fallo judicial inicial había suspendido la decisión gubernamental, la semana pasada, la Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar, lo que habilita al Ejecutivo a continuar con la eliminación del programa.

En declaraciones recogidas por El Diario AR, la secretaria gremial de la UTEP, Johanna Duarte, explicó que la cancelación del programa deja sin ingresos a “los trabajadores más humildes” y causa un impacto en el comercio de cercanía porque “esa plata que le sacan a los humildes es plata que va a dejar de girar en las economías locales como verdulerías, kioscos de barrio, almacenes”.

“Si no hay salario para los más humildes no va a haber paz social para ningún gobierno”, sentenció Duarte.

Las centrales obreras proyectan más medidas

Las protestas de este miércoles en Buenos Aires se están replicando con convocatorias similares en otras zonas del país, bajo las mismas consignas.

Se trata de la primera gran manifestación desde la celebrada el pasado 30 de abril, en vísperas del Día del Trabajadores, que también estuvieron enfocadas en denuncias lo que las centrales obreras consideran como un avance del gobierno de Javier Milei contra los derechos de los trabajadores.

Esa postura se ha incrementado desde que, en febrero pasado, el Ejecutivo aprobó una drástica reforma laboral que marca un retroceso en décadas de conquistas de los trabajadores argentinos.

En ese contexto, las organizaciones sindicales esperan que este miércoles marque una reactivación de la protesta social, que pueda desembocar en más medidas de fuerza en las próximas semanas, incluyendo un paro general de 36 horas y una gran movilización nacional, aunque esto no tiene una fecha confirmada.

En declaraciones a la Radio AM 750, Cristian Jerónimo, uno de los tres secretarios generales de la CGT, advirtió que “estamos en una situación crítica” y lamentó que “el gobierno no tome nota de lo que sucede abajo” porque “la gente la está pasando mal”.

“El sector productivo la está pasando muy mal, con una recesión muy profunda y el cierre de empresas (...) No hay una sola política favorable para la macroeconomía, que tanto reivindica el gobierno, ni para la micro, donde el consumo no arranca y eso genera una recesión profunda”, alertó Jerónimo.

Con EFE y medios locales

FUENTE:FRANCE24