Paul McCartney lanza un tema silencioso para oponerse a un proyecto sobre la IA

La pieza de Paul McCartney, titulada Bonus Track, es una grabación de un “estudio vacío”, compuesta por una sucesión de ruidos y con una duración de 2 minutos y 45 segundos.

El tema se publicará el 8 de diciembre, coincidiendo con la reedición en vinilo del álbum Is This What We Want?, según anunció el colectivo del mismo nombre en su sitio web.

Más de un millar de artistas —entre ellos Annie Lennox, Damon Albarn, Jamiroquai y Max Richter— participaron en este álbum mudo, lanzado en versión digital en febrero de 2025, que reclama al gobierno británico que “no legalice el saqueo musical en beneficio de las empresas de IA”.

La edición en vinilo, limitada a mil copias, incluirá como novedad la contribución de McCartney. “El álbum reúne grabaciones hechas en estudios y salas de espectáculos vacíos, ilustrando el impacto que, según creemos, tendrían las propuestas del gobierno sobre el sustento de los músicos”, explicó el colectivo.

El exBeatle, de 83 años, ya había firmado junto a otros 400 artistas —como Elton John, Coldplay y Dua Lipa— una carta abierta en defensa de la industria musical del Reino Unido.

El gobierno laborista impulsa un proyecto de ley, previsto para 2026, que busca introducir una excepción al derecho de autor para facilitar el uso de obras creativas en el entrenamiento de modelos de IA.

La medida permitiría a las empresas tecnológicas prescindir de la autorización de los autores y de su remuneración, lo que ha generado rechazo en el sector.

Según una encuesta de la asociación UK Music, dos de cada tres artistas y productores consideran que la IA representa una amenaza para su carrera.

Con AFP

FUENTE:RFI