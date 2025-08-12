  • Cotizaciones
    martes 12 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    ¿Protectora o liberticida? La ley de seguridad británica en la web cambia las reglas del juego

    La nueva normativa obliga a las plataformas online a eliminar el contenido considerado dañino y a los usuarios a identificarse para acceder a contenido para adultos. Muchos usuarios la ven como una invasión de su privacidad. Washington dice que coarta la libertad de expresión

    Persona sostiene u café mientras revisa su teléfono celular &nbsp;

    Persona sostiene u café mientras revisa su teléfono celular

     

    FOTO

    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    “El otro día, al intentar entrar a una publicación de Facebook, me pidieron que adjuntara mi documento de identidad o que me identificara con una foto”, explica Ángela, una mujer de 53 años que reside en Londres. Entonces Ángela no sabía que había entrado en vigor la nueva ley de seguridad en línea británica que limita el contenido dañino en internet (como terrorismo, abuso sexual infantil, fraude, discurso de odio) y exige la identificación de los usuarios, especialmente ante contenido de pornografía o material relacionado con el suicidio, las autolesiones o los trastornos alimentarios. A Ángela le pedía el pasaporte o carnet de conducir o le ofrecía escanear su rostro con tecnología de reconocimiento facial para estimar su edad.

    “Ni tan siquiera recuerdo en qué página de Facebook había entrado -prosigue Ángela-. Por supuesto no di ningún dato personal, bastante controlados nos tienen como para que ahora demos documentos de identidad para entrar a internet. Yo creo que es una excusa que han encontrado para controlarnos un poco más”.

    Leé además

    el efecto moda
    Columna

    El efecto moda

    Por Carmen Posadas
    Representantes de Agesic durante su intervención en la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología
    Tecnología

    Agesic traza una “hoja de ruta” para integrar la inteligencia artificial en el Estado

    Por José Frugoni

    Como Ángela, mucha gente sintió que era invasión de su privacidad. La ley fue implementada el pasado 25 de julio y desde entonces se ha disparado la contratación de servicios de VPN para no ser detectado en internet. “Entiendo que la gente no quiera dar sus datos para entrar a una página de porno”, añade Ángela, que tiene una hija y dice que no si su hija quiere ver porno lo verá igualmente”.

    El principal argumento del gobierno para implementar la ley es proteger a los menores. “Ya sé que mis hijos verán porno si quieren, pero al menos esta ley permite que no sea tan fácil para ellos -confiesa Lizzy, madre de dos niños de doce y diez años-. Me preocupa que puedan acceder a todo tipo de contenido en la web”. Y Lizzy va más allá: “Creo que esta ley intenta poner límites a los mensajes de la ultraderecha y a la desinformación”.

    Esta ley cambia por completo las reglas de juego y afecta también a las plataformas de contenido online obligándolas a limitar el contenido que se publica restringido por edad, o sea, las obliga a monitorizar constantemente lo que se publica y establecer mecanismos de verificación de los usuarios con multas para los infractores de 18 millones de libras (unos 23 millones de dólares) o el 10% de la facturación global de la empresa, lo que sea mayor. Algunas plataformas como Reddit y Bluesky ya han contratado servicios de terceros para realizar la verificación.

    Reino-Unido-Seguridad-Internet
    Campa&ntilde;a del gobierno brit&aacute;nico sobre la nueva ley que vigila el uso de las redes

    Campaña del gobierno británico sobre la nueva ley que vigila el uso de las redes

    ¿Competencias en el extranjero?

    Pero la ley no se queda aquí, sino que traspasa fronteras. Tiene o puede tener una influencia global ya que incluye medidas para bloquear a los sitios web fuera de Reino Unido. El regulador británico (Ofcom) tiene la autoridad para obligar a terceros, como servicios de pago o tiendas de aplicaciones, a dejar de operar con estos sitios. Por ejemplo, si un sitio web con sede en Estados Unidos infringe esta ley, Ofcom tendría competencias allí. Esto ha provocado una confrontación con el gobierno de Trump y la Primera Enmienda de su Constitución, que garantiza la libertad de expresión.

    Una delegación de la Cámara de Representantes estadounidense viajó al Reino Unido la semana pasada para debatir el posible impacto de la ley en el derecho de los estadounidenses a la libertad de expresión y en las numerosas plataformas tecnológicas en Estados Unidos, que perciben la ley como un tipo de censura.

    En Reino Unido, Nigel Farage el líder del partido populista y trumpista británico Reform, ha definido las nuevas reglas como una “supresión estatal de la auténtica libertad de expresión” y ha prometido que si gana las próximas elecciones (ahora mismo tiene mayoría en los sondeos) eliminará la ley.

    “Yo nunca he votado ni votaré a la derecha ni a la extrema derecha, pero tienen razón, creo que esta ley entra en la intimidad de las casas y esto me da miedo”, concluye Ángela. La ley pretende redefinir los límites de internet y cuestiona si un país puede fijar los estándares de la libertad de expresión en la red más allá de sus límites territoriales.

    Por Daniel Postico (Reino Unido)

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Desinformación

    Catalina Botero: el “optimismo digital” de una década atrás derivó en el “pesimismo actual” y en la necesidad de regular

    Por Valentina Priore
    Fútbol Uruguayo

    Dos años después, Uruguay vendió un jugador a la elite de Europa, un mercado restringido a sus futbolistas

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Debate

    Plenario del Frente Amplio discutió dificultades de financiamiento de sus comités de base y el "vaciamiento" de las estructuras departamentales

    Por Santiago Sánchez
    Defensa

    Senadores oficialistas volvieron a postergar ascenso a coroneles del Ejército

    Por Santiago Sánchez

    Te Puede Interesar

    SuBastian, el submarino no tripulado de origen estadounidense, llega a Uruguay para explorar profundidades desconocidas hasta ahora, con una tecnología amable con la biodiversidad

    Uruguay Sub200: comienza la expedición para conocer los misterios del fondo de nuestro mar

    Por Milene Breito Pistón
    Representantes de Agesic durante su intervención en la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología

    Agesic traza una “hoja de ruta” para integrar la inteligencia artificial en el Estado

    Por José Frugoni
    Fratti será el primer ministro del actual gobierno en ser interpelado

    Interpelan al ministro de Ganadería por compra de estancia María Dolores

    Por Agro de Búsqueda
    Sergio Gorzy, conductor y titular de Buscadores

    Secan tomó declaración a periodista desvinculada de programa tras dichos sobre Gaza y analiza si hubo censura

    Por Redacción Búsqueda