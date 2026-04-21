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    Sorpresa en Apple: Tim Cook dejará la dirección tras 15 años

    El jefe de Apple dejará la dirección ejecutiva de la empresa en setiembre y será reemplazado por un directivo del grupo, John Ternus, hasta ahora responsable de productos como el iPhone y la Mac

    Tim Cook habla durante una presentación de Apple, mientras su posible sucesor, John Ternus, observa a cámara.

    Tim Cook habla durante una presentación de Apple, mientras su posible sucesor, John Ternus, observa a cámara.

    FOTO

    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Aunque Ternus era considerado el favorito para suceder a Cook, que se convertirá en presidente ejecutivo del consejo de administración, no se esperaba que este traspaso se produjera tan pronto.

    Consultado por la AFP, Dan Ives, analista de Wedbush Securities, calificó este cambio de “decisión repentina”. Según aseguró, Cook “va a dejar una huella duradera” en la empresa, mientras que Ternus se verá “sometido a mucha presión para lograr un inicio exitoso, en particular en lo relativo a la inteligencia artificial”.

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    Cook llegó a Apple en 1998 y fue nombrado director general en agosto de 2011, tras la dimisión de Steve Jobs, debilitado por un cáncer de páncreas que le provocaría la muerte pocas semanas después.

    Menos carismático que su predecesor, Cook se reveló como un empresario excepcional, guiando a Apple por la senda de un crecimiento desenfrenado.

    Embed - Tim Cook dimite como director ejecutivo de Apple

    Entre 2011 y 2025, la empresa prácticamente cuadruplicó su facturación y vio cómo su capitalización se multiplicaba hasta superar hoy los 4 billones de dólares, siendo la tercera compañía del mundo en lograrlo.

    Al mismo tiempo, la fortuna de Cook ha seguido la de la compañía y ahora alcanza los 2.900 millones de dólares, según la página web de la revista Forbes.

    Sin embargo, los críticos le han reprochado no haber lanzado ningún producto tan emblemático como el iPod o el iPhone.

    Los únicos nuevos lanzamientos bajo su gestión son el reloj conectado Apple Watch, comercializado en 2015, y luego, en 2024, el casco de realidad virtual Vision Pro, cuyas ventas han decepcionado.

    Embed - Apple cambia de CEO: Tim Cook cede la batuta en un momento de desafíos por la IA • FRANCE 24

    Negociador

    Pero Cook se ha destacado en otros frentes, especialmente en el ámbito del software.

    Así, contribuyó al despegue de los servicios. Este sector, que incluye la tienda de aplicaciones App Store, las plataformas de streaming musical (Apple Music) y de vídeo (Apple TV), así como el almacenamiento de datos en la nube (iCloud), se ha convertido en el principal motor de crecimiento de la empresa.

    “El liderazgo excepcional de Tim ha hecho de Apple la mejor empresa del mundo”, comentó Arthur Levinson, presidente del consejo de administración de Apple desde hace 15 años, que cederá su cargo pero seguirá siendo consejero.

    También ha brillado por sus cualidades de negociación y anticipación. El ejecutivo logró que el grupo saliera sin incidentes mayores de las dificultades de suministro vinculadas a la pandemia, y del escenario geopolítico el año pasado, en un contexto de crisis entre Estados Unidos y China, mercado clave para Apple.

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    Sin embargo, Cook y su equipo se perdieron el giro de la inteligencia artificial (IA) generativa, marcado por la llegada de ChatGPT en noviembre de 2022.

    Desde entonces, Apple va a la zaga de los grandes actores del sector y aún no ha logrado integrar plenamente las nuevas capacidades de la IA en su producto estrella, el iPhone, que sigue a la espera de una nueva versión del asistente Siri.

    El anuncio se produce a menos de dos meses de la gran cita anual de Apple, la Worldwide Developers Conference (WWDC), a principios de junio, en la que el gigante de la manzana debe precisamente revelar avances en IA.

    En los intercambios electrónicos posteriores al cierre de Wall Street, la acción se situaba solo ligeramente en rojo.

    Empleado de Apple desde 2001, Ternus hará su entrada en el consejo, además de su nombramiento en la dirección general.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

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