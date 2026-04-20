Renta básica universal elevada: la solución de los gurús tecnológicos para hacer más aceptable la IA

Elon Musk quiere una renta básica universal. Y no cualquier tipo: el controvertido multimillonario declaró el viernes 17 de abril en X que una “renta básica universal elevada” representaría “la mejor manera de abordar el problema del desempleo provocado por la llegada de la inteligencia artificial”.

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Tecnología Predomina en el Parlamento la idea de no apresurarse a regular la inteligencia artificial

Ante la llegada de los chatbots, ¿viva la renta básica universal? Las declaraciones de Musk recuerdan a Benoît Hamon, el candidato del Partido Socialista que no resultó elegido en las elecciones presidenciales francesas de 2017. El francés propuso entonces implementar una renta básica universal para hacer frente a la disrupción social provocada por la automatización.

Sin embargo, difícilmente se puede sospechar que el propietario de X y gran partidario de Donald Trump simpatice con el socialismo al estilo de Hamon.

Musk no es el único gurú prominente de Silicon Valley que ha promovido recientemente la renta básica universal como remedio a las consecuencias negativas de la revolución de la IA. Sam Altman, director de OpenAI , ha argumentado que toda la riqueza generada por su ChatGPT y otros modelos de IA no financiaría una renta básica universal, sino que distribuiría una “riqueza universal” a todos.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, no es la excepción. Lleva abogando por una renta básica universal desde 2017. Sin embargo, estos líderes tecnológicos se han mantenido herméticos sobre cómo implementar esta renta universal o la cantidad que debería pagarse a cada persona.

Y si consideramos la idea de una renta básica universal como “de izquierdas”, “es cierto que puede parecer sorprendente que un hombre como Elon Musk la promueva”, reconoce Andrew White, investigador del King's College de Londres que ha trabajado sobre la desigualdad en la economía digital y sobre la renta básica universal .

Sin embargo, la izquierda no tiene el monopolio de este concepto. En Francia, por ejemplo, uno de los primeros en teorizar sobre la renta básica universal fue Lionel Stoléru, asesor económico de Valéry Giscard d'Estaing. “Su idea era que la renta básica universal podría ayudar a erradicar la pobreza y, al mismo tiempo, impulsar el mercado, ya que el dinero así pagado permitiría a la gente consumir”, explica Daniel Zamora Vargas, sociólogo de la Universidad Libre de Bruselas que ha trabajado en el tema de la renta básica universal .

Pero en Estados Unidos, no será esta derecha social, que busca combinar la lucha contra la pobreza con la eficiencia del capitalismo, la que adoptará la renta básica universal. Es una “visión libertaria” de este concepto la que tomará forma al otro lado del Atlántico, subraya Daniel Zamora Vargas.

Una renta básica universal “libertaria”

En la década de 1990, el politólogo libertario de derecha Charles Murray argumentó que un Estado derrochador estaría mejor transfiriendo dinero directamente a los individuos en lugar de financiar los servicios públicos. Esta es una forma de reducir el tamaño del Estado, “manteniéndolo al margen de la gestión de sectores como la salud o la educación, bajo el supuesto de que el sector privado lo haría mucho mejor”, explica Daniel Zamora Vargas.

Zuckerberg dijo prácticamente lo mismo en 2017 cuando pidió una renta básica universal “para reducir el papel del Estado”.

Y con la llegada de ChatGPT y compañía, estos jefes libertarios y trumpistas han descubierto una nueva justificación para la renta básica universal frente a una inteligencia artificial (IA) presentada como la gran segadora de empleos.

Parecen guiarse por el principio de que “más vale prevenir que curar”. “Promover la renta básica universal permite a estos líderes tecnológicos anticiparse a las críticas de quienes se quedan atrás en la IA, al afirmar que sus innovaciones generarán suficiente riqueza para garantizar una renta básica suficiente”, explica Andrew White.

Defender una renta básica universal también representa una forma de exagerar deliberadamente el impacto de la IA, según expertos entrevistados por France 24. Estos gurús de la IA proponen una solución radical para una conmoción radical, “aunque todavía estamos a la espera de ver cuántos puestos de trabajo destruirá esta tecnología”, subraya Daniel Zamora Vargas.

Para atraer inversores, lo mejor es presentar los cambios que se avecinan como algo sin precedentes. Esto resulta aún más atractivo si, además, se cuenta con una solución como la renta básica universal. No sorprende, entonces, que Musk hable de una “renta elevada” en lugar de un pequeño complemento a los recursos. Una vez más, esta es una forma de enfatizar la importancia del movimiento impulsado por la llegada de la era de la IA.

Justificar las crecientes desigualdades

La renta básica universal, tal como la defienden estos grandes empresarios, también constituye una forma de “justificar desigualdades cada vez mayores en materia de riqueza”, argumenta Jean-Christophe Bélisle-Pipon, especialista en ética y tecnología de la Universidad Simon Fraser de Canadá, en un artículo publicado en febrero de 2025 .

Argumenta que detrás de la promoción de la renta básica universal subyace la idea, aparentemente atractiva, de una población que pueda disfrutar más de la vida mientras la IA genera la riqueza del país. Musk afirma así que los individuos “podrán gastar más en ocio”.

Pero esto justifica, según Jean-Christophe Bélisle-Pipon, la estratificación social con una élite tecnológica que posee los medios de producción –la IA– mientras la población se beneficia pasivamente de ellos.

Según expertos entrevistados por France 24, la renta básica universal puede convertirse en un arma en manos de estos gigantes de la IA. “Puede mantener a cierta fuerza laboral en empleos precarios al proporcionar a todos los empleados de la economía de plataformas —Uber, Airbnb, etc.— un complemento que les permita mantenerse a flote sin tener que abandonar su situación actual”, explica Daniel Zamora Vargas.

Al prometer un futuro menos sombrío a quienes corren el riesgo de perder sus empleos debido a la IA, estos gigantes tecnológicos también se desentienden de las consecuencias de sus innovaciones. Porque, en realidad, es el Estado quien debería financiar esta renta básica universal.

En teoría, esta redistribución “requiere un aumento del impuesto sobre la renta para dar dinero a quienes no pagan impuestos, incluidos los menos pudientes”, explica Andrew White. Pero si la IA destruye empleos masivamente, habrá menos ingresos que gravar, y “la única forma de financiar un plan de renta básica universal sería mediante un aumento de los impuestos a las empresas. Sin embargo, sabemos que estas grandes multinacionales son muy hábiles para reducir los impuestos que deben pagar”, señala Andrew White.

“Estas grandes corporaciones obviamente no están diciendo cómo van a resolver este problema de financiación”, opina este experto. ¿Acaso estos gigantes tecnológicos esperan que el gobierno se vea acorralado y tenga que recortar drásticamente el gasto social para financiar esta renta básica universal?

FUENTE:FRANCE24