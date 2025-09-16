  • Cotizaciones
    TikTok será controlada por Estados Unidos tras acuerdo con China

    Estados Unidos y China anunciaron haber llegado a un acuerdo sobre TikTok

    TikTok será controlada por Estados Unidos tras acuerdo con China.

    TikTok será controlada por Estados Unidos tras acuerdo con China.

    FOTO

    REUTERS - Dado Ruvic
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El acuerdo prevé el traspaso de la propiedad de la red social al control estadounidense con el fin de “resolver los problemas de seguridad” y las disputas entre ambos países.

    El objetivo es establecer un equilibrio entre los intereses de seguridad de Estados Unidos y los intereses chinos, después de que los dos países mantuvieran conversaciones en Madrid.

    Embed - TikTok será controlada por EE. UU. tras acuerdo con China

    FUENTE:FRANCE24

