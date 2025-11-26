5 libros que exploran las relaciones, la sexualidad y la soledad

Rosa renunció a su trabajo de oficina para instalarse en la selva junto a Gene, su novio irlandés, en la casa que ambos levantaron con sus propias manos. Frente a un acantilado y el mar, con la mano de su pareja entrelazada a la suya, siente que la vida no podría ser mejor. De pronto, desde esa misma casa rodeada de naturaleza, el mayor sueño de Rosa se convierte en un tormento por una única razón: ahora tiene todo, excepto a Gene. Pero no hay tiempo para lamentarse. La vida en la selva es un desafío constante, minuto a minuto, que la enfrenta no solo a su inmensidad, sino también a su identidad, a sus miedos, a sus verdaderas fantasías y fortalezas. En La noche negra, Pilar Quintana escarba en los recovecos de la mente humana y explora su capacidad más pura, cuando los únicos recursos que quedan son la soledad y la propia compañía.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Un balneario bien uruguayo pero que no existe es centro gravitatorio de tres almas en pena y, a la vez, el cuarto personaje en la primera novela de Emanuel Bremermann (ganador del Premio Nacional de Literatura en la categoría Ópera prima por su libro de cuentos Los murciélagos). “Este lugar siempre fue un misterio, sus formas, la manera en la que se esconde entre el monte, lo que les hace a las personas”, dice uno de los protagonistas de esta historia —el narrador de la primera parte—, un cuarentón que llega a Santa Clara fuera de temporada, a la cabaña donde veraneaba con sus padres, en una búsqueda existencial. El Bebe Monterroso, un exnotero de televisión, es su primer nexo con los locales. Vive allí invierno y verano con su nieta, Valentina, una chica sombría y de pocas palabras que pasa el día en el monte con un libro sobre ovnis de Isaac Asimov. Las experiencias unen o separan a las personas, y a estos tres los cruza un hecho clandestino que al final es solo una excusa para morirse y volver a nacer.
Joroba, de Saou Ichikawa
“Las personas discapacitadas no eran seres sexuales: había aceptado la definición que la sociedad me había impuesto”, escribe Shaka, una mujer de 40 años con un trastorno muscular congénito que vive en una residencia en las afueras de Tokio. Desde su habitación trabaja escribiendo fantasías eróticas para páginas web y, cuando el tedio la sobrepasa, publica tuits provocadores. No hay autocompasión ni autoindulgencia en la forma de percibirse de esta mujer ni en la prosa de esta novela, que es casi una autoficción: su autora, Saou Ichikawa, padece algo similar y se mueve en silla de ruedas. Joroba es su primera novela y la hizo merecedora del premio Akutagawa, uno de los reconocimientos literarios más prestigiosos de Japón.
Actos desesperados, de Megan Nolan
El amor a veces deja de ser amor, y si nadie se percata de ello, puede llegar a convertirse en un monstruo. Con su obra debut, Actos desesperados, Megan Nolan explora el lado oscuro del deseo. La narradora cae bajo el encanto de un escritor magnético que enciende un romance corto pero devastador. Después del rechazo, ella cae en una obsesión y se vuelve esclava de los celos, la dependencia y una necesidad de validación que roza la autodestrucción. Nolan escribe con una lucidez poética sobre el amor digna de alguien con carpeta, que lo vivió y entiende sobre lo no correspondido, desnudando las fantasías románticas hasta dejarlas sin atractivo. Es una antihistoria de amor feroz, casi confesional, que obliga a revisar lo insaciable de uno.
Los nuevos, de Pedro Mairal
Los nuevos es el regreso de Pedro Mairal a la novela luego del éxito de La uruguaya, que llegó hasta la pantalla grande. En la nueva novela, el autor argentino narra una historia tan delicada como contundente. Thiago, Pilar y Bruno transitan la difícil transición de la adolescencia a la adultez, en la que las pérdidas duelen más y los vínculos se transforman en salvavidas. El duelo, el despertar de la sexualidad, la salud mental y la búsqueda de la identidad condicionan su amistad. Buenos Aires, el exilio y el denso calor del verano, también. Con una fuerte carga emocional, Mairal construye un retrato social y vibrante de una generación que busca respuestas en un mundo que se desmorona.