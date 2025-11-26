5 libros que exploran las relaciones, la sexualidad y la soledad

La noche negra, de Pilar Quintana Rosa renunció a su trabajo de oficina para instalarse en la selva junto a Gene, su novio irlandés, en la casa que ambos levantaron con sus propias manos. Frente a un acantilado y el mar, con la mano de su pareja entrelazada a la suya, siente que la vida no podría ser mejor. De pronto, desde esa misma casa rodeada de naturaleza, el mayor sueño de Rosa se convierte en un tormento por una única razón: ahora tiene todo, excepto a Gene. Pero no hay tiempo para lamentarse. La vida en la selva es un desafío constante, minuto a minuto, que la enfrenta no solo a su inmensidad, sino también a su identidad, a sus miedos, a sus verdaderas fantasías y fortalezas. En La noche negra, Pilar Quintana escarba en los recovecos de la mente humana y explora su capacidad más pura, cuando los únicos recursos que quedan son la soledad y la propia compañía.

Pilar Quintana Noche-negra Alfaguara, 266 páginas, 890 pesos.

Los ahogados, de Emanuel Bremermann Un balneario bien uruguayo pero que no existe es centro gravitatorio de tres almas en pena y, a la vez, el cuarto personaje en la primera novela de Emanuel Bremermann (ganador del Premio Nacional de Literatura en la categoría Ópera prima por su libro de cuentos Los murciélagos). “Este lugar siempre fue un misterio, sus formas, la manera en la que se esconde entre el monte, lo que les hace a las personas”, dice uno de los protagonistas de esta historia —el narrador de la primera parte—, un cuarentón que llega a Santa Clara fuera de temporada, a la cabaña donde veraneaba con sus padres, en una búsqueda existencial. El Bebe Monterroso, un exnotero de televisión, es su primer nexo con los locales. Vive allí invierno y verano con su nieta, Valentina, una chica sombría y de pocas palabras que pasa el día en el monte con un libro sobre ovnis de Isaac Asimov. Las experiencias unen o separan a las personas, y a estos tres los cruza un hecho clandestino que al final es solo una excusa para morirse y volver a nacer.

Los ahogados Pez en el Hielo, 292 páginas, 820 pesos.

Joroba, de Saou Ichikawa “Las personas discapacitadas no eran seres sexuales: había aceptado la definición que la sociedad me había impuesto”, escribe Shaka, una mujer de 40 años con un trastorno muscular congénito que vive en una residencia en las afueras de Tokio. Desde su habitación trabaja escribiendo fantasías eróticas para páginas web y, cuando el tedio la sobrepasa, publica tuits provocadores. No hay autocompasión ni autoindulgencia en la forma de percibirse de esta mujer ni en la prosa de esta novela, que es casi una autoficción: su autora, Saou Ichikawa, padece algo similar y se mueve en silla de ruedas. Joroba es su primera novela y la hizo merecedora del premio Akutagawa, uno de los reconocimientos literarios más prestigiosos de Japón.