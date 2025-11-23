5 películas disponibles en streaming para esperar la Navidad

Las plataformas de streaming Netflix, Disney+ y HBO Max ya cuentan con películas navideñas en su catálogo; otras se estrenan en los próximos días

Mientras el olor a jazmín comienza a invadir los hogares y los niños redactan sus cartitas para Papá Noel, las familias de todo el mundo palpitan la Navidad con diferentes rituales. Uno típico es sentarse frente al televisor a ver películas temáticas. Para ello, ya hace algunos días comenzaron los estrenos en las plataformas de streaming.

Una Navidad EXtra Una Navidad EXtra - Netflix Netflix Kate (Alicia Silverstone) se acaba de divorciar y quiere pasar una última Navidad perfecta con su familia antes de vender la casa que compartían. Pero sus planes festivos se complican cuando su exesposo Everett (Oliver Hudson) decide presentar a su exitosa y jovencísima nueva novia. Una Navidad EXtra completa su elenco con Jameela Jamil, Pierson Fodé y Melissa Joan Hart, bajo la dirección de Steve Carr. Disponible en Netflix.

El encanto del champán El encanto del champan - Netflix Netflix Sydney Price (Minka Kelly) es una ejecutiva con una carrera prometedora. Un día consigue la oportunidad de liderar una importante adquisición en Château Cassell, una reconocida empresa de champán situada en el corazón de la región. Para ello, debe viajar a Francia en Navidad y participar de las negociaciones. Antes de cerrar el trato, hace una pausa para empaparse de la magia de la ciudad y tiene un encuentro casual con un desconocido que convierte una velada sencilla en algo especial. Sin embargo, sus planes románticos cambian por completo cuando descubre que el parisino misterioso es nada menos que Henri Cassell (Tom Wozniczka), el hijo de Hugo Cassell (Thibault de Montalembert), fundador de la compañía que busca comprar.

Disponible en Netflix.

Un robo muy navideño Un robo muy navideño - Netflix Netflix Sophia (Olivia Holt) y Nick (Connor Swindells) son dos ladrones novatos que comparten el mismo objetivo de Nochebuena: asaltar la tienda departamental más famosa de Londres. Pero cuando se ven obligados a trabajar en equipo, varios secretos y sentimientos comienzan a salir a la luz, lo que pone en peligro el atraco… y su relación.