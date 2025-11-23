5 películas disponibles en streaming para esperar la Navidad

Mientras el olor a jazmín comienza a invadir los hogares y los niños redactan sus cartitas para Papá Noel, las familias de todo el mundo palpitan la Navidad con diferentes rituales. Uno típico es sentarse frente al televisor a ver películas temáticas. Para ello, ya hace algunos días comenzaron los estrenos en las plataformas de streaming.
Kate (Alicia Silverstone) se acaba de divorciar y quiere pasar una última Navidad perfecta con su familia antes de vender la casa que compartían. Pero sus planes festivos se complican cuando su exesposo Everett (Oliver Hudson) decide presentar a su exitosa y jovencísima nueva novia. Una Navidad EXtra completa su elenco con Jameela Jamil, Pierson Fodé y Melissa Joan Hart, bajo la dirección de Steve Carr. Disponible en Netflix.
Sydney Price (Minka Kelly) es una ejecutiva con una carrera prometedora. Un día consigue la oportunidad de liderar una importante adquisición en Château Cassell, una reconocida empresa de champán situada en el corazón de la región. Para ello, debe viajar a Francia en Navidad y participar de las negociaciones. Antes de cerrar el trato, hace una pausa para empaparse de la magia de la ciudad y tiene un encuentro casual con un desconocido que convierte una velada sencilla en algo especial. Sin embargo, sus planes románticos cambian por completo cuando descubre que el parisino misterioso es nada menos que Henri Cassell (Tom Wozniczka), el hijo de Hugo Cassell (Thibault de Montalembert), fundador de la compañía que busca comprar.
Un robo muy navideño
Sophia (Olivia Holt) y Nick (Connor Swindells) son dos ladrones novatos que comparten el mismo objetivo de Nochebuena: asaltar la tienda departamental más famosa de Londres. Pero cuando se ven obligados a trabajar en equipo, varios secretos y sentimientos comienzan a salir a la luz, lo que pone en peligro el atraco… y su relación.
Una Navidad muy Jonas Brothers
Kevin, Joe y Nick Jonas enfrentan una serie de obstáculos cada vez mayores mientras intentan llegar de Londres a Nueva York a tiempo para pasar la Navidad con sus familias. Una Navidad muy Jonas Brothers cuenta con un elenco invitado estelar que incluye a Billie Lourd, Laverne Cox, KJ Apa y Andrew Barth Feldman. Kevin, Joe y Nick Jonas, protagonizan la película como ellos mismos. Los Jonas Brothers convierten la trama del filme en un asunto familiar, con algunos cameos especiales.
El mejor espectáculo navideño de todos los tiempos
Los Herdman son los peores niños del mundo. Mienten, roban e incluso molestan a otros niños. Ahora han tomado control de la obra de teatro de Navidad. Es la primera vez que Grace (Judy Greer) la dirige, pero ella y su familia están desbordados, y deben enfrentarse a un pueblo que quiere deshacerse de los Herdman. Sin embargo, estos niños traviesos les enseñarán el verdadero significado de la Navidad. El elenco está integrado, además de Greer, por Pete Holmes, Molly Belle Wright, Lauren Graham, Beatrice Schneider, Sebastian Billingsley-Rodriguez y Matthew Lamb, entre otros. El filme, dirigido por Dallas Jenkins, está basado en el bestseller internacional de Barbara Robinson.