La última noche de Dostoievski es una novela intensa y vertiginosa en la que Cristina Peri Rossi traza el retrato de un jugador compulsivo. Es, al mismo tiempo, una reflexión aguda sobre el dinero, el deseo, el poder y la escritura. A través de Jorge, un periodista cercano a los 40 que transita entre bingos, casinos, sesiones de análisis y vínculos fugaces, la autora explora el juego como experiencia límite. Con una prosa incisiva y sensual, la novela convierte la noche de juego en una metáfora del mundo contemporáneo y de una soledad cada vez más acentuada. Publicada originalmente en 1992 y durante años difícil de conseguir, esta reedición recupera un texto de inquietante vigencia y reafirma el renovado interés por la obra de Peri Rossi.

Julian Barnes llega a los 80 años con una prosa afilada y serena, pero con una existencia marcada por una duda persistente: ¿dónde está la verdad: en los recuerdos, en los diarios, en lo que otros dicen de nosotros? A partir de allí, construye este libro, que oscila entre la memoria y la invención. En el centro late otra historia, la de Jean y Stephen, dos figuras que atraviesan décadas de encuentros, rupturas, traiciones, afectos y silencios. Barnes los observa, al tiempo que indaga en los misterios y las verdades de la vida. El resultado es un texto en el que la vejez no aparece como cierre sino como territorio de preguntas. ¿Cómo narrarse al final? ¿Cómo despedirse?

Despedidas Anagrama, 212 páginas, 890 pesos.

Sin decir adiós, de Reese Witherspoon y Harlan Coben

La actriz Reese Witherspoon se unió al autor de bestsellers Harlan Coben para incursionar en el mundo de la ficción. El resultado de esta fusión narrativa es un thriller que cuenta la historia de Maggie McCabe, una cirujana marcada por una caída abrupta en su carrera. En medio de una devastadora crisis personal y profesional, se ve obligada a aceptar una propuesta de un cirujano de élite tan lucrativa como inquietante, que la lleva a quedar atrapada en una red de secretos, poder y traiciones. La protagonista pasa a cuestionarse todo, desde su entorno laboral hasta sus vínculos más cercanos. De pronto, ya nada es lo que parece.

Sin decir adios RBA Libros, 416 páginas, 1.400 pesos.

La separación, de Martín Kohan

Fernando parte de la Estación Retiro, de Buenos Aires, rumbo a La Paz, una localidad de la provincia de Córdoba. El motivo del viaje: acompañar a su hermano, recién separado y con el corazón destrozado. Viaja a acompañarlo, aunque él mismo, Fernando, atraviesa un momento similar: atrás, en Buenos Aires, a medida que el micro avanza queda atrás N., su pareja, que le ha pedido un tiempo. “Eso pensé: que era engañosa esta impresión de la lluvia terminada. Que la lluvia probablemente seguía y éramos nosotros los que nos habíamos ido y la habíamos dejado atrás”. La nostalgia y la contemplación marcan el ritmo pausado de esta novela, que transcurre al paso de los paisajes, los pensamientos y las conversaciones de dos hermanos tristes.

La separacion Anagrama, 227 páginas, 790 pesos.

El viaje inútil, de Camila Sosa Villada

La actriz y escritora argentina elige empezar este libro —reeditado, publicado originalmente en 2018— en el que narra su propia vida con una escena que quedó escrita en un cuaderno color anaranjado: su papá enseñándole a usar el lápiz y a escribir su “primer nombre”, el que ya no es: Cristian Omar Sosa Villada. Lo que sigue es el relato de cómo ese vínculo, sin intermediarios, “no sucederá nunca más”; del momento en que identificó por primera vez la tristeza y sintió compasión por su madre, de su despertar sexual y su primer amor, de su sentir como actriz trans y de su paso por la prostitución. Pero, sobre todo, es el testimonio de cómo la escritura fue catarsis, recompensa y salvación.