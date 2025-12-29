A 40 años de la vuelta a la democracia, abren convocatoria para creación de ‘podcast’ documental

En el marco de los 40 años de la vuelta a la democracia en Uruguay y los 50 años del regreso de la democracia en España, el Centro Cultural de España en Montevideo (CCE) invita a creadores de contenido, periodistas, investigadores, estudiantes, artistas a presentar proyectos para la creación de un podcast documental, en una convocatoria llamada Voces de la democracia.
El objetivo es que el podcast sirva como espacio de reflexión sobre el impacto de los procesos democráticos en nuestra sociedad, la construcción de memoria y los desafíos actuales en la defensa de los derechos y las libertades.