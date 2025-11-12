¡Hola !

Cena a beneficio del Museo Gurvich en Jacinto

El menú estará a cargo de Lucía Soria, y lo recaudado se destinará a proyectos que trascienden las salas del museo, como talleres para mujeres privadas de libertad y actividades educativas con escuelas de contexto crítico

museo gurvich
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Con el objetivo de reunir fondos para distintos proyectos, el Museo Gurvich invita a una cena benéfica el próximo miércoles 26 de noviembre. Será en el restaurante Jacinto y el menú estará a cargo de Lucía Soria. Previo a eso se realizará un prevernissage en el 4° piso del museo, con la muestra Íconos modernos de José Gurvich.

Con la compra de la entrada, cada uno de los comensales se llevará una obra adjudicada mediante sorteo durante la cena. La mayoría serán obras de Gurvich, pero también habrá de artistas contemporáneos destacados.

Leé además

gran museo egipcio: abre sus puertas la mayor coleccion faraonica del mundo
Historia

Gran Museo Egipcio: abre sus puertas la mayor colección faraónica del mundo

Por Redacción Galería

Lo recaudado se destinará a proyectos que trascienden las salas del museo. Entre ellos se encuentran ampliar las actividades educativas con las escuelas de contexto crítico, los talleres para mujeres privadas de libertad, la creación de un taller de cerámica en la Dirección Nacional del Liberado, para procesos de reinserción laboral y actividades relacionadas con el centenario del nacimiento de José Gurvich en 2027.

Miércoles 26 de noviembre, 19 horas, prevernissage en el 4°piso del museo, y a las 20 horas cena en Jacinto (Sarandí y Alzáibar). Tickets: de 625 a 1.000 dólares; se pueden adquirir por el 092 996 888.

