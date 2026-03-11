¡Hola !

El arte en un intercambio de archivos de video

La exposición Videoquadrologues, en el Museo Blanes, pone en foco la disolución de la autoría como un valor deseado a alcanzar

Museo Blanes.

Museo Blanes.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Durante dos años, un grupo de artistas provenientes de distintos países intercambiaron archivos de video, que intervenían, manipulaban y reenviaban por turnos. Hoy los resultados de esa videocorrespondencia son motivo de una exposición en el Museo Juan Manuel Blanes, denominada Videoquadrologues.

Todo comenzó en 2018, cuando Simon Svetlik y Henrike von Dewitz, dos artistas que vivían en diferentes ciudades de Eslovenia (Liubliana e Izola), comenzaron a intercambiarse objetos audiovisuales, bajo la premisa de que, al recibir un archivo, el autor lo podía intervenir a piacere antes de devolverlo al otro autor.

Otra regla que regía el intercambio era que, para dar un archivo por terminado, ambos autores debían ponerse de acuerdo. Eso los habilitaba para comenzar con otro material original. El intercambio lo mantuvieron hasta 2023, cuando invitaron a participar a Agustina De Vera (Montevideo, Uruguay) y Nerea Moreno Felipe (Peralejos de las Truchas, España). Dicha experiencia se extendió hasta enero de 2026 y es la que se expone en la muestra.

Cada pieza realizada en estas circunstancias tiene mucho que ver con la sensación de no distinguir quién hizo cada cosa, lo que indica que la disolución de la autoría, un valor deseado, se ha alcanzado satisfactoriamente.

Desde el martes 10 de marzo hasta el lunes 6 de abril, en el Museo Blanes. Entrada libre.

