¿Cuándo es la próxima edición de Museos en la Noche?

El viernes 12 de diciembre llega una nueva edición de Museos en la Noche, el evento que, desde hace 20 años, amplía el horario de acceso a más de un centenar de espacios dedicados al arte, la historia, la ciencia, la tecnología, el patrimonio y las identidades locales de todo el país.
Con motivo de los festejos de los 200 años del proceso de independencia, este año se desarrollará la Ruta Bicentenario, un itinerario que une instituciones y lugares emblemáticos. A su vez, en Ciudad Vieja se podrá recorrer un circuito por diferentes restaurantes.
Además, como todos los años, en Montevideo se habilitarán dos recorridos de ómnibus que conectarán los principales museos, como forma de facilitar los traslados.
La grilla completa de actividades se dará a conocer por el Ministerio de Educación y Cultura en los próximos días.
Viernes 12 de diciembre, a partir de las 19 h, en museos de todo el país.