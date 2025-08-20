¿Cuándo y dónde es la Parrilla Solidaria de la Fundación Peluffo Giguens?

La Fundación Peluffo Giguens vuelve a organizar la Parrilla Solidaria, un encuentro que es ya un clásico y que invita a disfrutar de música en vivo y gastronomía. La cita es el domingo 7 de setiembre, de 11 a 18 horas, en el Parque Villa Biarritz, y el menú contempla todos los gustos, desde parrilla y pizzas, hasta opciones veganas y delicias dulces de emprendedores nacionales.
Lo recaudado en esta séptima edición de la Parrilla Solidaria será destinado a concretar la ampliación del Hogar La Campana, este espacio que brinda alojamiento, alimentación diaria y contención psicosocial a pacientes oncológicos del interior del país que deben trasladarse a Montevideo para recibir tratamiento e instalarse por períodos de entre 40 y 90 días. El objetivo es aumentar un 50% la capacidad del hogar, para que más personas que enfrentan un diagnóstico de cáncer lejos de su familia y su hogar puedan contar con un lugar de contención y enfocarse en su recuperación.
La Parrilla Solidaria permite comprar los consumos de manera anticipada a través de RedTickets, para evitar filas y acceder directamente a las zonas gastronómica e infantil. También se puede precomprar el menú familiar para que, el día del evento, solo quede retirar el pedido. También se pueden adquirir los tickets el mismo día en el parque.