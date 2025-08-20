¡Hola !

¿Cuándo y dónde es la Parrilla Solidaria de la Fundación Peluffo Giguens?

Lo recaudado será destinado a la ampliación del Hogar La Campana, que brinda alojamiento, alimentación diaria y contención psicosocial a pacientes oncológicos del interior del país

La Parrilla Solidaria de la Fundación Peluffo Giguens será el domingo 7 de setiembre en el Parque Villa Biarritz

La Parrilla Solidaria de la Fundación Peluffo Giguens será el domingo 7 de setiembre en el Parque Villa Biarritz

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La Fundación Peluffo Giguens vuelve a organizar la Parrilla Solidaria, un encuentro que es ya un clásico y que invita a disfrutar de música en vivo y gastronomía. La cita es el domingo 7 de setiembre, de 11 a 18 horas, en el Parque Villa Biarritz, y el menú contempla todos los gustos, desde parrilla y pizzas, hasta opciones veganas y delicias dulces de emprendedores nacionales.

La música estará a cargo de Cumbia Club, Vicky Ripa, La Poppins, la Rockola Humana, Groove y Agus Giovio. Para los más chicos habrá inflables, plaza blanda, talleres y otras sorpresas.

Leé además

Durante la ceremonia del Rock & Roll Hall of Fame, octubre de 2024, Dua Lipa compartió escenario con Cher.
Ícono

Dua Lipa, "invencible" a los 30 años

Por Redacción Galería
Ícono del rock argentino, Nito Mestre es irónico, exagerado y sabe reírse de sí mismo
Un tipo raro

Nito Mestre: “A veces me dicen que los acompañé en momentos duros y yo me alegro porque sé del poder paliativo de la música”

Por Milene Breito Pistón
Noel y Liam Gallagher durante uno de los shows de regreso
Video
Música

Noel Gallagher sobre la gira de Oasis: “Estoy orgulloso de Liam, es increíble”

Por RFI

Lo recaudado en esta séptima edición de la Parrilla Solidaria será destinado a concretar la ampliación del Hogar La Campana, este espacio que brinda alojamiento, alimentación diaria y contención psicosocial a pacientes oncológicos del interior del país que deben trasladarse a Montevideo para recibir tratamiento e instalarse por períodos de entre 40 y 90 días. El objetivo es aumentar un 50% la capacidad del hogar, para que más personas que enfrentan un diagnóstico de cáncer lejos de su familia y su hogar puedan contar con un lugar de contención y enfocarse en su recuperación.

La Parrilla Solidaria permite comprar los consumos de manera anticipada a través de RedTickets, para evitar filas y acceder directamente a las zonas gastronómica e infantil. También se puede precomprar el menú familiar para que, el día del evento, solo quede retirar el pedido. También se pueden adquirir los tickets el mismo día en el parque.

