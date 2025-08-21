  • Cotizaciones
    Con la ayuda de sus amigos: el gran regreso de Mateo Moreno

    A vos te hicieron peor que vos a mí, el cuarto disco de Mateo Moreno, con luz está entre lo mejor del año y de su carrera solista

    Mateo Moreno
    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    Tras 10 años de silencio discográfico, Mateo Moreno volvió por sus fueros y lo hizo con uno de los mejores discos uruguayos del año. A vos te hicieron peor que vos a mí es un nombre algo errático y críptico para un álbum tan contundente y redondo como este. Radicado desde hace más de una década en Buenos Aires, donde se ha afianzado como sesionista y productor musical, el exbajista de No Te Va Gustar (NTVG) se despacha con 15 canciones que abarcan gran parte de su —amplísimo— espectro musical.

    Este disco, publicado en julio por Bizarro Records, es como su portada: un collage de géneros, influencias, imágenes y sonidos que abarcan la vida entera de Moreno, un músico de proyección internacional que ha desbordado límites estéticos y fronteras geográficas. Por citar solo dos de sus incursiones extramuros, produjo El pimiento indomable, el discazo conjunto del español Kiko Veneno y Martín Buscaglia, y fue el cerebro musical de la reunión de la mítica banda brasileña Legião Urbana en el festival Rock in Rio.

    Mateo Moreno 3
    Mateo Moreno.

    Mateo Moreno.

    En esta quincena hay rock (la frenética En vano y Robot, con sus excompañeros de NTVG Emiliano Brancciari y Chamaco Abdala), hay pop-rock (Quizás, de los mejores del disco, la resignada Siempre igual y la melancólica Musgo), hay reggae (Tensión) y candombe (Antídoto, inmejorable tema de apertura), hay funk (Drones y Liberando peso) y rap (Nómades, con Dostrescinco).

    Incluso hay balada rockera (Oasis, un guiño a la banda británica), una versión de un clásico del folclore argentino (la hermosa zamba Resolana, de Eduardo Falú) y hasta una bachata (Aire), un berretín que cierra el disco con luz y meneo de caderas.

    Mateo Moreno2
    Mateo Moreno.

    Mateo Moreno.

    Se trata de una verdadera hazaña fonográfica grabada en siete estudios de Buenos Aires y Montevideo a lo largo de varios años, con una notable producción artística de Moreno junto con el argentino Aníbal Chiche Buonarcorso y con una lista de créditos que reúne a más de 50 artistas.

    A vos te hicieron peor que vos a mí es, con luz, el más logrado de los cuatro discos de Moreno. La presentación será el 18 de octubre en Magnolio Sala. A juzgar por la calidad de esta obra, será una noche memorable.

