Lo nuevo en discos: Primal Scream, Natalia Lafourcade, Ino Guridi y Pablopablo

Cuando parecía que Primal Scream ya había contado todas sus historias, Come Ahead demuestra que guardaban algunas bajo la manga. Este disco es más que un aperitivo para el show de noviembre en Montevideo: es un recordatorio de que Bobby Gillespie y compañía siguen siendo especialistas en mezclar baile y rock, como si estuvieran en 1991. Love Insurrection es puro sonido Madchester, Innocent Money clava el groove disco y Circus of Life entra fácil y no se va de la cabeza. Claro, no todo brilla: Deep Dark Waters parece en piloto automático y Settler’s Blues es exactamente eso: un blues que sobra. El disco resulta desparejo pero nunca aburrido. Gillespie sigue disfrutando de incendiar la pista de baile. La Sala del Museo será el laboratorio perfecto para comprobar cuánto de esta pólvora explota en directo.

Natalia Lafourcade está redefiniendo la música mexicana. Más aún, la cantautora oriunda del estado de Veracruz ha devenido una puerta de entrada para nuevas audiencias a ese gran continente musical. Su décimo disco lleva el nombre de su nuevo alter ego: Cancionera es el concepto con el que la trovadora ha dado un golpe de timón a su carrera, hacia las raíces del folclore de su país, con un encare letrístico e interpretativo muy contemporáneo. Estas 14 canciones, de autoría propia y con colaboraciones de El David Aguilar, Israel Fernández y Los Hermanos Gutiérrez, es un crisol de géneros: bolero, ranchera, son jarocho, huapango, cumbia, tango, pregón, rumba y jazz. La grabación, análoga y en vivo, con los 18 músicos en el estudio, sin edición digital, potencia el carácter y la intensidad del registro. Un deleite.

Título: Vigilia (Little Butterfly Records) / Autora: Ino Guridi

El segundo disco de Ino Guridi consolida en la escena alternativa local a esta cantautora que ha decidido instalarse en el pop en forma por demás estable. Ya no es “la hija de Renzo Teflón”, no necesita esa carta de presentación. Su casa está construida en el terreno del pop clásico, definido por el carácter melódico de las líneas vocales, por su timbre vocal metálico y extrañamente cálido y por el protagonismo de los sintetizadores en su orquestación. Desde el pop, Guridi visita el tecno (Montevideo), el ambient (Circo), el rock (Nuevos trajes) e incluso el candombe (Para dártelo) y el tango (un bandoneón protagónico en Tengo 42). Más allá del marco que le da el género, Vigilia se define por sus abundantes pasajes inmersivos que le dan un espíritu jazzero e hipnótico. Lo presenta el 6 de octubre en la Balzo.

Título: Deforme (Little Butterfly Records) / Autora: Jhona Lemole y la Orquesta Deforme

Dice el crítico musical argentino Gabriel Plaza que esta es la banda sonora perfecta para un domingo de tarde, con olas que golpean los restos de un naufragio, con el viento arremolinado y desolador del puerto soplando fuerte. Y tiene razón. La imagen es perfecta para ilustrar estas canciones calmas, profundamente intensas, que invitan a caminar con la vista al horizonte y la mirada al interior. Casa de los horrores, La fiesta y Algún Dios, la tríada inicial, definen las coordenadas del disco: sonido electroacústico, lírica íntima y narrativa y armonías vocales muy cuidadas. Lemole explota su vocación de crooner al cantar en modo casi susurrado y generalmente octavado con Micaela Artigas, un ensamble vocal que aporta intensidad emotiva a las canciones. Se presenta el 9 de setiembre en la Balzo.

Título: Canciones en mi (Mom + Pop Music) / Autor: Pablopablo

El joven cantautor español Pablopablo, cuyo nombre es Pablo Drexler, no oculta del todo su legado familiar, más allá de omitir el apellido de su padre, Jorge, en su nombre artístico. En Las tuyas, canción que cierra su íntimo y logrado primer álbum, alude a eso que podrá ser (o no) una carga en su carrera: Papá, toqué mis canciones / Pero no ha funcionado ninguna / La próxima vez que me llamen / Me canto las tuyas. En ese equilibrio entre herencia e individualidad, Pablopablo explora el amor, la memoria y la herencia con un lenguaje musical propio. Sus letras abordan lo sentimental desde una visión masculina y visceral, bajo una producción minimalista con eje en la guitarra y la voz. Hay una identidad sólida que marca el inicio de una búsqueda genuina con un álbum personal que apuesta por un corazón abierto.

Título: Avant première (Bizarro) / Autora: Boni

Se llama Florencia Bonavida, pero se hace llamar Boni y viene en continuo ascenso en la escena pop regional. Educó su voz en la libertad y versatilidad que otorga la formación en jazz y en 2022 dio un salto de notoriedad al participar, con gran suceso, en La voz argentina. En su álbum debut, producido por ella y Agustín Casulo, despliega un amplio abanico de estilos. Jazz, pop, R&B, soul, disco, funk e incluso hay coqueteos con la música urbana. Las letras hablan principalmente de amores y desamores y además de los siete temas propios, hay una original y bella versión de Cha cha muchacha, de Rubén Rada, en clave intimista, reducida al plano de guitarra y voz. La publicación del disco en plataformas es acompañada por un muy cuidado audiovisual en YouTube que contiene clips de todas las canciones.

Título: La teoría de las puertas(Montevideo Music Group) / Autor: La Marmita

En su tercer álbum, La Marmita se consolida entre los grupos abanderados del rock clásico. La producción artística estuvo nuevamente a cargo de Sebastián Peralta, junto con la banda. Con un sonido que recuerda a bandas argentinas exponentes del llamado rock chabón, como Los Caballeros de la Quema. Padre nuestro (del rock and roll) sorprende con un coro góspel (Coro Gospel Argentino Joy) que corona con épica la plegaria que le da nombre. La lista de invitados es importante: Guillermo Peluffo (Trotsky Vengarán) en Por los bares, Christian Cary (La Triple Nelson) en Nunca es tarde, Emiliano Brancciari en Al pie del cerro, el dúo Larbanois & Carrero en 1880 y los argentinos Miguel Tallarita y Sergio Colombo, vientos de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari.

Título: Gel antipático (Inocencia Discos y LBR) / Autor: Disco del Año

Quienes sostienen que el rock ha muerto, aquí tienen. La banda de los experimentados hermanos Ismael y Andrés Varela (Señor Pharaón, Motosierra, Hablan por la Espalda) lleva el desconcertante nombre de Disco del Año. Y su primer larga duración lleva el no menos estrambótico nombre Gel antipático. No trates de entenderlo. En un clásico gesto punk, este disco de 10 canciones dura solo 17 minutos. Pese a la velocidad de este grunge-rock granjero y afilado que frecuentemente se transforma en hardcore puro y duro, temas como Fataliti, Tangocore, Celesta y Trapitos son muy cantables gracias a sus melodías sencillas y directas. El humor está a la orden en todo el disco, con una dislocación a bossa nova por aquí, un coro pseudoinfantil por allá o un relato adolescente en tono policíaco más acá.