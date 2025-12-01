  • Cotizaciones
    lunes 01 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    MTV cierra la mayoría de sus cadenas y marca el fin de una época

    En 1981, la cadena de televisión musical MTV inauguró una nueva era para la cultura pop al abrir su programación con el videoclip de una canción de título elocuente: Video Killed the Radio Star (El video mató a la estrella de radio)

    MTV.

    MTV.

    FOTO

    Búsqueda | RFI
    Por RFI
    Embed - The Buggles - Video Killed The Radio Star (Official Music Video)

    Más de cuatro décadas después, la cadena, ahora propiedad del gigante Paramount Skydance y enfrentada a la feroz competencia de plataformas como TikTok y YouTube, se prepara para desconectar la mayoría de sus señales internacionales.

    MTV Music, MTV Hits y sus programas de música de los años 80 y 90 cerrarán en el Reino Unido y en otros países en los próximos meses, indicaron a la AFP fuentes de Paramount.

    Leé además

    Ocho de cada diez personas quieren que las canciones generadas por IA estén claramente etiquetadas.
    Video
    Investigación

    El 97% no distingue la música humana de la generada por IA

    Por Redacción Galería
    un episodio inedito de la vida de the beatles, en ?streaming?
    Video
    Recomendado

    Un episodio inédito de la vida de The Beatles, en ‘streaming’

    Por Redacción Galería

    Estas cadenas dejarán de emitir a finales de año en Francia, Alemania, Polonia, Australia y Brasil, según varios medios.

    Algunas cadenas musicales de MTV seguirán al aire en Estados Unidos, y la señal principal MTV HD permanecerá disponible en el Reino Unido, pero con un enfoque en entretenimiento más que en música.

    Embed - Michael Jackson - Thriller (Official Video - Shortened Version)

    Para muchos fanáticos y antiguos presentadores de MTV, que en la cúspide de la cadena eran seguidos por decenas de millones de personas, esto marca el fin de una era.

    Todo lo que hacía de MTV una cadena culturalmente “revolucionaria” ya no existe, explica a la AFP Kirsty Fairclough, profesora de la Manchester Metropolitan University especializada en cultura popular.

    El auge del streaming, TikTok y YouTube “transformó por completo nuestra forma de interactuar con la música y las imágenes”, subraya.

    El público ahora busca “inmediatez e interactividad”, cosas que los videos en la televisión tradicional ya no pueden ofrecer.

    Embed - Britney Spears Performs "Baby One More Time" | 1999 VMAs

    Experimentación

    James Hyman, que dirigió y produjo programas de baile para MTV Europa en los años 90, reconoce que la cadena construyó su prosperidad en una época en la que internet apenas comenzaba. “Era emocionante, porque era prácticamente todo lo que la gente tenía”, resalta.

    Hyman y la presentadora neerlandesa Simone Angel fueron figuras clave de Party Zone, un programa sobre la cultura de los clubes nocturnos y de géneros musicales aún emergentes como el techno, el house o el trance.

    Ambos dejaron MTV a principios de los años 2000, cuando MTV Europa se dividió en señales regionales y se reorientó hacia programas de telerrealidad.

    Para Angel, el declive de MTV comenzó cuando se alejó de contenidos musicales originales y vanguardistas, esenciales para dar visibilidad a nuevos artistas.

    Embed - Beavis and Butt-Head - Do 'Radiohead - Creep'

    “Al principio MTV Europa no solo buscaba el lucro. La idea de experimentación hacía que la cadena fuese emocionante”, destaca.

    Según el organismo británico de medición de audiencia, MTV Music apenas llegaba a 1,3 millones de hogares británicos en julio de 2025, frente a más de 10 millones para las señales de MTV en Reino Unido e Irlanda en 2001.

    En el acrónimo MTV, “la 'M' significaba música y eso desapareció”, lamenta Hyman.

    En su casa de Londres, el presentador conserva las cintas VHS de los programas que produjo para Party Zone. En ellas están almacenados clips de los años 90, entrevistas con artistas de la época, videos musicales experimentales y peinados extravagantes.

    Embed - Liam Gallagher - Champagne Supernova (MTV Unplugged) | MTV Music

    Michael Jackson y Madonna

    El cierre de canales en muchos países “marca definitivamente el fin de una época en la forma de experimentar la música, tanto visual como culturalmente, porque MTV transformó fundamentalmente la música pop”, dice Fairclough.

    “MTV era tan poderosa que definía la cultura juvenil”, señala también Hyman, recordando su influencia sobre la moda, el cine y la música.

    Hay momentos históricos, como el estreno del videoclip Thriller de Michael Jackson, o la actuación de Madonna con Like a Virgin en la ceremonia de los MTV Video Music Awards (VMAs) de 1984 que permancerán en la memoria.

    Desde el anuncio del cierre próximo de las cadenas musicales, Hyman y Angel hacen un llamado a Paramount para que sus archivos sean accesibles al público que, según ellos, aún quiere ver MTV.

    Embed - Madonna - Like A Virgin (Live MTV VMAs 1984)

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Javier Milei

    ¿Existe una estética oficial de la era Milei o de la derecha global?

    Por Damián Tabarovsky
    Mundial 2030

    “Un solo partido de fútbol no puede financiar” la reforma del Estadio Centenario para el 2030, dice el canciller

    Por  Ismael Grau  y Santiago Sánchez
    Desayunos Búsqueda

    Orsi defiende el “rumbo” de su gobierno de “filo progresista” y reivindica su liderazgo, pero admite “gusto a poco” con lo hecho hasta ahora

    Por Victoria Fernández
    Partido Colorado

    Andrés Ojeda lleva la orgánica del Partido Colorado por el interior, en una gira paralela a la de Vamos Uruguay

    Por Leonel García

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi durante el Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda