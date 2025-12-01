MTV cierra la mayoría de sus cadenas y marca el fin de una época

Más de cuatro décadas después, la cadena, ahora propiedad del gigante Paramount Skydance y enfrentada a la feroz competencia de plataformas como TikTok y YouTube, se prepara para desconectar la mayoría de sus señales internacionales.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

MTV Music, MTV Hits y sus programas de música de los años 80 y 90 cerrarán en el Reino Unido y en otros países en los próximos meses, indicaron a la AFP fuentes de Paramount.

Recomendado Un episodio inédito de la vida de The Beatles, en ‘streaming’

Investigación El 97% no distingue la música humana de la generada por IA

Estas cadenas dejarán de emitir a finales de año en Francia, Alemania, Polonia, Australia y Brasil, según varios medios.

Algunas cadenas musicales de MTV seguirán al aire en Estados Unidos, y la señal principal MTV HD permanecerá disponible en el Reino Unido, pero con un enfoque en entretenimiento más que en música.

Para muchos fanáticos y antiguos presentadores de MTV, que en la cúspide de la cadena eran seguidos por decenas de millones de personas, esto marca el fin de una era.

Todo lo que hacía de MTV una cadena culturalmente “revolucionaria” ya no existe, explica a la AFP Kirsty Fairclough, profesora de la Manchester Metropolitan University especializada en cultura popular.

El auge del streaming, TikTok y YouTube “transformó por completo nuestra forma de interactuar con la música y las imágenes”, subraya.

El público ahora busca “inmediatez e interactividad”, cosas que los videos en la televisión tradicional ya no pueden ofrecer.

Embed - Britney Spears Performs "Baby One More Time" | 1999 VMAs

Experimentación

James Hyman, que dirigió y produjo programas de baile para MTV Europa en los años 90, reconoce que la cadena construyó su prosperidad en una época en la que internet apenas comenzaba. “Era emocionante, porque era prácticamente todo lo que la gente tenía”, resalta.

Hyman y la presentadora neerlandesa Simone Angel fueron figuras clave de Party Zone, un programa sobre la cultura de los clubes nocturnos y de géneros musicales aún emergentes como el techno, el house o el trance.

Ambos dejaron MTV a principios de los años 2000, cuando MTV Europa se dividió en señales regionales y se reorientó hacia programas de telerrealidad.

Para Angel, el declive de MTV comenzó cuando se alejó de contenidos musicales originales y vanguardistas, esenciales para dar visibilidad a nuevos artistas.

Embed - Beavis and Butt-Head - Do 'Radiohead - Creep'

“Al principio MTV Europa no solo buscaba el lucro. La idea de experimentación hacía que la cadena fuese emocionante”, destaca.

Según el organismo británico de medición de audiencia, MTV Music apenas llegaba a 1,3 millones de hogares británicos en julio de 2025, frente a más de 10 millones para las señales de MTV en Reino Unido e Irlanda en 2001.

En el acrónimo MTV, “la 'M' significaba música y eso desapareció”, lamenta Hyman.

En su casa de Londres, el presentador conserva las cintas VHS de los programas que produjo para Party Zone. En ellas están almacenados clips de los años 90, entrevistas con artistas de la época, videos musicales experimentales y peinados extravagantes.

Embed - Liam Gallagher - Champagne Supernova (MTV Unplugged) | MTV Music

Michael Jackson y Madonna

El cierre de canales en muchos países “marca definitivamente el fin de una época en la forma de experimentar la música, tanto visual como culturalmente, porque MTV transformó fundamentalmente la música pop”, dice Fairclough.

“MTV era tan poderosa que definía la cultura juvenil”, señala también Hyman, recordando su influencia sobre la moda, el cine y la música.

Hay momentos históricos, como el estreno del videoclip Thriller de Michael Jackson, o la actuación de Madonna con Like a Virgin en la ceremonia de los MTV Video Music Awards (VMAs) de 1984 que permancerán en la memoria.

Desde el anuncio del cierre próximo de las cadenas musicales, Hyman y Angel hacen un llamado a Paramount para que sus archivos sean accesibles al público que, según ellos, aún quiere ver MTV.

Embed - Madonna - Like A Virgin (Live MTV VMAs 1984)

Con AFP

FUENTE:RFI