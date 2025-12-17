El Coro Nacional de Niños del Sodre despide el año con música brasileña en ‘Oiga!’

El cierre del año se anuncia con ritmo y alegría en Oiga!, un concierto que propone un viaje por lo mejor de la música brasileña interpretada con frescura y potencia por el Coro Nacional de Niños del Sodre. Lejos de ser un recital tradicional, la propuesta combina voces jóvenes, arreglos vibrantes y un repertorio que celebra la diversidad y la vitalidad de la música popular brasileña. Samba, bossa nova y otros géneros emblemáticos se entrelazan en un espectáculo dinámico, ideal para disfrutar en familia y dejarse llevar por el pulso contagioso del sur del continente.
