El Coro Nacional de Niños del Sodre despide el año con música brasileña en ‘Oiga!’

Samba, bossa nova y otros géneros emblemáticos se entrelazan en un espectáculo dinámico, ideal para disfrutar en familia

Oiga Sodre
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El cierre del año se anuncia con ritmo y alegría en Oiga!, un concierto que propone un viaje por lo mejor de la música brasileña interpretada con frescura y potencia por el Coro Nacional de Niños del Sodre. Lejos de ser un recital tradicional, la propuesta combina voces jóvenes, arreglos vibrantes y un repertorio que celebra la diversidad y la vitalidad de la música popular brasileña. Samba, bossa nova y otros géneros emblemáticos se entrelazan en un espectáculo dinámico, ideal para disfrutar en familia y dejarse llevar por el pulso contagioso del sur del continente.

El espectáculo funciona también como un ritual de cierre y de deseo: una invitación a agradecer lo vivido y a augurar un nuevo año con música, encuentro y optimismo.

Alejandra Gala
Vientos de jazz y pop

Alejandra Gala, de graduarse en Berklee a tocar con Shakira

Por Javier Alfonso

Martes 23 de diciembre, a las 20 h, en el Auditorio Nacional Adela Reta. Entradas a partir de 170 pesos en Tickantel, menores de 3 años no pagan.

