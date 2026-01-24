El regreso de Oasis, desde adentro: cómo se construyó su impactante espectáculo

Todo empieza con un trazo torcido en un cuaderno. Un garabato. Ese es el inicio incluso del diseño más moderno y tecnológico. “Ese garabato en mi cuaderno, de manera extraña, terminó manifestándose en el show”, dice Paul Normandale al recordar el inicio del proyecto. En 2025, ese primer gesto terminó convertido en una de las puestas en escena más impactantes del año: el regreso de Oasis a los escenarios después de casi dos décadas de peleas, silencios y años de distancia .

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Cuando Oasis anunció el 27 de agosto de 2024 que volvería a tocar en vivo, la noticia causó un impacto inmediato en el mundo de la música. Las entradas volaron en minutos , las especulaciones crecieron y la expectativa fue en aumento. Pero mientras los seguidores refrescaban páginas de venta y discutían posibles setlists, un equipo reducido comenzaba a trabajar en silencio en lo que sería la columna vertebral visual de la gira Live ’25. Al frente de ese proceso estuvo Normandale, diseñador de iluminación y espectáculo, con experiencia en giras y producciones de artistas como Coldplay, Björk, Depeche Mode, Shakira y The Stone Roses.

Para él, sin embargo, no se trató de un proyecto más. “El regreso de Oasis fue la culminación de una serie de últimos proyectos que diseñé”, cuenta a Galería desde Londres, ya en descanso tras la finalización del tour. Ese recorrido había comenzado con la gira solista de Liam Gallagher, continuó con un trabajo junto a Liam y el guitarrista John Squire —con quien Normandale ya había colaborado en los shows de estadios de The Stone Roses en 2017— y más tarde incluyó un disco y una breve gira con el hermano menor de los Gallagher en el Reino Unido.

“Por supuesto, al inicio no era consciente de que el final de ese recorrido sería la reunión de Oasis. Siendo de Mánchester, esto fue algo muy muy especial para mí y para muchísima gente más”, cuenta.

Una de las primeras definiciones del trabajo con Oasis fue conceptual. Tanto Noel como Liam tenían algo claro desde el inicio: no querían una gira retro. No buscaban recrear el pasado ni convertirse en su propio museo . “La banda expresó claramente su deseo de que la gira no fuera retro, sino una representación contemporánea de su relevancia hoy”, explica Normandale.

Desde lo visual, el desafío era tan simple como enorme. Lograr que la banda se viera. “Mi principal preocupación fue presentar una producción a gran escala que permitiera a la gente ver a Oasis. Algo obvio, quizás”, dice, sin ironía. Esa claridad conceptual se tradujo en un diseño limpio, geométrico y contundente, atravesado por una idea central, el logo de la banda.

“La simplicidad geométrica del logo de la banda es realmente el hilo conductor del diseño”, señala. Rectángulos, líneas rectas, bloques de luz definidos por tecnología led de última generación. Nada sobraba. Nada distraía. Todo amplificaba.

Oasis-Live-25-Tour Visual general del escenario de Oasis. stashmedia.tv

El corazón del escenario fue un videowall gigantesco, de casi 100 metros de ancho y aún mayor en algunos shows británicos, que funcionó como soporte visual y emocional del espectáculo. La idea era simple y ambiciosa al mismo tiempo: asegurar que todos pudieran ver el regreso de la banda. De ahí la decisión de incorporar una gran pantalla trasera, pensada para que las visuales convivieran de distintas maneras a lo largo de todo el show.

Los contenidos, creados especialmente para la gira por Chris Curtis (de la reconocida productora I’m Your Boss Films) y Neil Harris, se integraban con la iluminación diseñada por Normandale y dirigida por Graham Feast, en una coreografía precisa entre imagen y luz.

“No tomamos nada del pasado más allá del logo”, subraya. “Todo el contenido fue creado especialmente para esta gira”.

Oasis-Manchester Los shows de reunión de Oasis en su ciudad natal, Mánchester, dentro de su gira Live '25, se llevaron a cabo en el emblemático Heaton Park. Access All Areas

Tecnología al servicio de la emoción

Si Oasis volvió con una estética contemporánea, la tecnología fue determinante. “La aparición de equipamiento que se alimenta y se controla a través de redes IP (redes de datos como las que usa internet), y que además es resistente a la intemperie, ha permitido que las giras modernas en estadios alcancen nuevos objetivos creativos”, explica Normandale a Galería.

Esa frase técnica resume una idea clara, la posibilidad de llevar el mismo impacto visual a Cardiff, Dublín, Tokio o Buenos Aires, adaptándose a cada recinto sin perder identidad.

Oasis-Rock-N-Roll ¡Rock N Roll Star! I'm Your Boss Films

En la práctica, esto habilita escenarios más grandes y complejos, con un control preciso de imagen y luz, incluso en condiciones climáticas adversas.

Ese fue, justamente, uno de los grandes retos. “Asegurarse de que el diseño del show se traduzca correctamente en los distintos países del mundo siempre es un desafío”, admite. La gira, de 41 fechas en cinco continentes, exigió una flexibilidad extrema. En algunos casos, incluso, hubo que adaptar el escenario cuando la logística no permitía montar la estructura habitual.

Todo ese despliegue técnico y logístico queda fuera de la vista de los fanáticos. Desde la platea, lo que se ve es un show de gran impacto, intenso y cercano al público.

Oasis-Monumental Concierto de Oasis en el estadio Monumental de Buenos Aires, el 15 de noviembre de 2025. DF

Buenos Aires, la confirmación

Buenos Aires fue una de las paradas más esperadas, por los fanáticos y por la propia banda. Dos noches con entradas agotadas en el Monumental de River Plate, 75.000 personas por show y una promesa que los Gallagher se encargaron de alimentar durante meses: que en Argentina Oasis “iba a estar a la altura de su propia leyenda”.

Minutos antes de que sonaran los acordes de Hello, el estadio quedó marcado por la imagen del logo gigante de la banda frente al escenario. No había artificio. No había exceso. Y, sin embargo, todo estaba por estallar. Ese clima previo fue algo que Normandale tuvo siempre presente durante el diseño del show. “Nunca perdí la sensación de lo que este momento significaba para tanta gente, algo tan esperado durante tanto tiempo”, dice. “Cada canción es importante para la psiquis cultural de muchísimas personas”.

¿Hubo un instante en el que pensó: esto es Oasis? No duda. “La reacción cuando la banda sale al escenario con los hermano Gallagher caminando de la mano”.

Embed

Trabajo, equipo y actitud

Detrás del impacto del escenario y la puesta en escena hay una maquinaria en funcionamiento bien aceitada. Jornadas largas de trabajo, tiempos ajustados y cientos de personas operando bajo lluvia, viento o calor extremo. “Son cientos de personas esforzándose al máximo, en todo tipo de condiciones climáticas, para no defraudar a miles de seguidores”, resume el diseñador, explicando la dimensión real de una gira de este tipo.

A lo largo de su carrera aprendió una lección que el trabajo con Oasis confirmó. “Que necesitás un equipo talentoso a tu alrededor, como siempre fue el caso, algo que me recuerdan en cada proyecto que hago”.

Liam-Noel-Oasis Liam y Noel se abrazan tras uno de los últimos shows de la gira Live '25. Oasis

Cuando Galería le pregunta si se ve más como artista o técnico, responde con una frase sencilla. “Me veo como alguien con mucha suerte”. Tal vez por eso, cuando se le pide definir el show de Oasis en tres palabras, no habla de luces, ni de tecnología, ni de escala. Dice: “Actitud, actitud, actitud”.

Mientras descansa en Londres tras un 2025 especialmente intenso, Normandale ya empieza a preparar lo que vendrá. En su agenda para los próximos meses figuran las giras de Robbie Williams, Kings of Leon y Die Toten Hosen. Sobre el futuro de Oasis, es claro: “No tengo información sobre los planes de gira de Oasis…”.

Embed “People will never, ever forget the way that you made them feel.”

Oasis Live '25 pic.twitter.com/6jCkrc4Xw7 — Oasis (@oasis) December 28, 2025

Después del ruido

Tras el cierre de Live ’25 en Brasil el pasado noviembre, la banda anunció una pausa. No hay fechas confirmadas para 2026, más allá del esperado estreno de una película vinculada a la gira de reunión, producida por Steven Knight, creador de Peaky Blinders. El futuro, por ahora, es incierto. Circulan rumores sobre nuevos shows recién en 2027, a anunciar una vez pasado el Mundial de Fútbol. Y en el universo Oasis, esa incertidumbre también forma parte del encanto.

Para Normandale, lo que queda es la satisfacción personal de haber sido parte de uno de los momentos más importantes del rock actual. Y la certeza de que, incluso en una era atravesada por la tecnología, todo sigue empezando del mismo modo. Con un garabato.