El festival Música de la Tierra celebra sus 15 años con una programación para toda la familia

El festival Música de la Tierra cumple 15 años desde su primera edición, que tuvo lugar en el Parque de Jacksonville en 2011, y los celebra con una programación para toda la familia y un plan de sostenibilidad con metas medibles.
La edición de este año tendrá lugar el sábado 31 de octubre y el domingo 1.º de noviembre en el Parque Villa Dolores y contará con la presencia, entre otros, de Malena Muyala, Ana Prada y Fernando Cabrera
El festival Música de la Tierra cumple 15 años desde su primera edición, que tuvo lugar en el Parque de Jacksonville en 2011, y los celebra con una programación para toda la familia y un plan de sostenibilidad con metas medibles.
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El evento busca poner en valor el patrimonio natural y cultural del país, y difundir el trabajo de creadores, emprendedores y organizaciones comprometidas con el desarrollo sostenible y el bienestar de las personas. Este año se realizará en dos jornadas: el sábado 31 de octubre y el domingo 1.º de noviembre en el Parque Villa Dolores.
La programación transcurrirá entre las 12 y las 22 horas de ambos días, con presencia de artistas provenientes de cinco países. Entre los destaques de la programación, el sábado a las 20 horas se presentan Malena Muyala y Ana Prada y el domingo a las 18 horas toca Fernando Cabrera. En cuanto a artistas internacionales, estarán Dúo Karma (Cuba), Roberta Sá (Brasil), Vitor, Kleiton y Kledir Ramil (Brasil) y Marta Gómez (Colombia), entre otros.
Asimismo contará con talleres, clínicas, una feria de emprendedores y gastronomía. Este año, además, la organización medirá el impacto de esta edición y se propone recuperar al menos el 60 % de los residuos generados.
Sábado 31 de octubre y el domingo 1.º de noviembre en el Parque Villa Dolores. Las entradas se pueden adquirir a través de la web de RedTickets ó en boletería el día del evento a 880 pesos por día, o el abono por dos días a 1480 pesos.