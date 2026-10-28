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El festival Música de la Tierra celebra sus 15 años con una programación para toda la familia

La edición de este año tendrá lugar el sábado 31 de octubre y el domingo 1.º de noviembre en el Parque Villa Dolores y contará con la presencia, entre otros, de Malena Muyala, Ana Prada y Fernando Cabrera

Musica de la tierra

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Festival Música de la Tierra
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El festival Música de la Tierra cumple 15 años desde su primera edición, que tuvo lugar en el Parque de Jacksonville en 2011, y los celebra con una programación para toda la familia y un plan de sostenibilidad con metas medibles.

El evento busca poner en valor el patrimonio natural y cultural del país, y difundir el trabajo de creadores, emprendedores y organizaciones comprometidas con el desarrollo sostenible y el bienestar de las personas. Este año se realizará en dos jornadas: el sábado 31 de octubre y el domingo 1.º de noviembre en el Parque Villa Dolores.

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La programación transcurrirá entre las 12 y las 22 horas de ambos días, con presencia de artistas provenientes de cinco países. Entre los destaques de la programación, el sábado a las 20 horas se presentan Malena Muyala y Ana Prada y el domingo a las 18 horas toca Fernando Cabrera. En cuanto a artistas internacionales, estarán Dúo Karma (Cuba), Roberta Sá (Brasil), Vitor, Kleiton y Kledir Ramil (Brasil) y Marta Gómez (Colombia), entre otros.

Asimismo contará con talleres, clínicas, una feria de emprendedores y gastronomía. Este año, además, la organización medirá el impacto de esta edición y se propone recuperar al menos el 60 % de los residuos generados.

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