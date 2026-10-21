Juan José Zeballos presentó Manos que escuchan, un libro de conversaciones con Raquel Boldorini

El pianista reunió a Raquel Boldorini, Martín García y Pablo Zerboni en el Museo Zorrilla para compartir una charla sobre música, sensibilidad y el arte de conversar, con Carmen Morán como moderadora

“Este silencio me indica que debo empezar”, dijo Carmen Morán al tomar la palabra frente al público reunido en el Museo Zorrilla. Con humor, la comunicadora rompió el hielo antes de una presentación que prometía mucho más que una conversación sobre música: un encuentro entre personas que comparten la pasión por escuchar, interpretar y transmitir.

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El miércoles 14, el pianista Juan José Zeballos presentó Manos que escuchan: conversaciones con Raquel Boldorini, acompañado por la propia Boldorini, el maestro Martín García y el docente y comunicador Pablo Zerboni. Morán estuvo a cargo de moderar la mesa, aunque bromeó con que no sería necesario hacerlo ante un grupo tan bueno y culto. También expresó su emoción y agradeció a Zeballos, su amigo, por haberla convocado para la ocasión.

Antes de dar paso al diálogo, Morán compartió un fragmento del prólogo escrito por Jaime Clara, que sintetizó el espíritu de la obra: “Uno tiene la sensación de haber estado escuchando a dos músicos hacer lo que mejor saben: conversar como si tocaran”. La cita continúa con una imagen que cautivó a la moderadora: “Entonces ocurre algo sencillo y poco frecuente, la música deja de estar solo en las teclas y se cuela en las palabras”.