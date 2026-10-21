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Juan José Zeballos presentó Manos que escuchan, un libro de conversaciones con Raquel Boldorini

El pianista reunió a Raquel Boldorini, Martín García y Pablo Zerboni en el Museo Zorrilla para compartir una charla sobre música, sensibilidad y el arte de conversar, con Carmen Morán como moderadora

Pablo Zerboni,&nbsp;Martín García,&nbsp;Raquel Boldorini,&nbsp;Juan José Zeballos&nbsp;y Carmen Morán.

Pablo Zerboni, Martín García, Raquel Boldorini, Juan José Zeballos y Carmen Morán.

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Martha Huertas,&nbsp;Nives Dearmas&nbsp;y Laura Díaz.

Martha Huertas, Nives Dearmas y Laura Díaz.

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Willian Izzi sostiene un ejemplar del libro. &nbsp;

Willian Izzi sostiene un ejemplar del libro.  

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Alicia Calzorari y Anna Claudia Casini.

Alicia Calzorari y Anna Claudia Casini.

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Lucila Castillo
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

“Este silencio me indica que debo empezar”, dijo Carmen Morán al tomar la palabra frente al público reunido en el Museo Zorrilla. Con humor, la comunicadora rompió el hielo antes de una presentación que prometía mucho más que una conversación sobre música: un encuentro entre personas que comparten la pasión por escuchar, interpretar y transmitir.

El miércoles 14, el pianista Juan José Zeballos presentó Manos que escuchan: conversaciones con Raquel Boldorini, acompañado por la propia Boldorini, el maestro Martín García y el docente y comunicador Pablo Zerboni. Morán estuvo a cargo de moderar la mesa, aunque bromeó con que no sería necesario hacerlo ante un grupo tan bueno y culto. También expresó su emoción y agradeció a Zeballos, su amigo, por haberla convocado para la ocasión.

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Antes de dar paso al diálogo, Morán compartió un fragmento del prólogo escrito por Jaime Clara, que sintetizó el espíritu de la obra: “Uno tiene la sensación de haber estado escuchando a dos músicos hacer lo que mejor saben: conversar como si tocaran”. La cita continúa con una imagen que cautivó a la moderadora: “Entonces ocurre algo sencillo y poco frecuente, la música deja de estar solo en las teclas y se cuela en las palabras”.

A partir de esa idea, la presentación invitó a pensar la conversación como otra forma de interpretación musical, en la que las experiencias, las preguntas y la escucha adquieren un papel central. El libro propone acercarse al universo de Boldorini a través del intercambio con Zeballos, en un diálogo en el que la música también se expresa por medio de las palabras.

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