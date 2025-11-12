Eugenia Mosca presenta ‘Sobre la medianoche’: música, cine y psicología en una experiencia inmersiva

El 20 de noviembre, Eugenia Mosca subirá a escena en la sala Hugo Balzo del Sodre para presentar Sobre la medianoche, un concierto que promete ser más que un simple espectáculo musical. La artista uruguaya —ganadora del primer premio nacional de Música 2023 en la categoría Rock-pop por su tema Del silencio— propone una experiencia inmersiva en la que confluyen la música, el cine y la psicología, tres disciplinas que atraviesan su obra y su vida.
Licenciada en Artes Visuales y próxima a finalizar una maestría en Psicología Clínica, Mosca no concibe la creación como un proceso lineal ni unidimensional. “Siempre me ocupo de todo lo que tiene que ver con el universo creativo”, dice. En Sobre la medianoche, esa inquietud se materializa en un espectáculo pensado como una película: capítulos proyectados en pantalla, créditos finales, ambientación sonora desde la llegada del público y una estética que oscila entre lo onírico y lo performático. “No quiero que sea solo un show para escuchar, sino una experiencia completa, que te sitúe en un estado emocional y visual distinto”, explica.
El repertorio incluirá las canciones de sus dos EP, No dicho (2024) y Casa (2025), además de adelantos de su primer disco de larga duración, actualmente en proceso de producción, junto con el músico y productor Diego Cotelo. En escena la acompañarán Julia Melo (guitarra eléctrica), Julia Somma (batería y percusión), Camilo Ottonello (bajo), Álvaro Cardoso (piano y sintetizadores) y las coristas Nicole Damseaux y Luciana De Armas. También habrá invitadas especiales: Alfonsina, Camila Ferrari y Coralinas, el coro femenino que integra desde 2013.
Una artista multifacética
Tras un largo paréntesis dedicado a sus estudios y proyectos audiovisuales —codirige con Magui Mieres la dupla Amas de Caza, responsable de videoclips para artistas como Álex Ubago, La Triple Nelson y Alfonsina—, en 2024 y 2025 retomó su camino musical con una fuerza renovada. Sus canciones transitan entre el indie folk, el pop y la experimentación electrónica, con una búsqueda constante de texturas y disonancias que, según dice, “a veces suenan raras, pero generan un clima psicológico interesante”.
Esa necesidad de entrelazar disciplinas, de desbordar las formas, atraviesa su identidad artística. “Este show es un collage de todas mis facetas: la música, el audiovisual, la psicología, la performance. Me permite jugar con todo eso que soy y que vengo investigando”, señala. Y agrega: “Me gusta pensar cada canción no solo desde lo técnico, sino desde lo emocional, desde el espacio que abre en quien la escucha”.
Esta presentación representa para ella “un gran hito en la carrera”, pero también un punto de inflexión. “Es la primera vez que puedo reunir en un mismo proyecto todas las disciplinas que me habitan. Por eso lo vivo como una celebración, una fiesta con amigas”, dice, en alusión a sus compañeras de Coralinas y a las artistas invitadas
Sobre la medianoche tendrá lugar el jueves 20 a las 21 horas en la sala Hugo Balzo del Sodre. Las entradas, a un valor de $ 600, están disponibles en Tickantel.