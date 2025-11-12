Eugenia Mosca presenta ‘Sobre la medianoche’: música, cine y psicología en una experiencia inmersiva

Tras un tiempo dedicada a la psicología y al audiovisual, la artista vuelve a escena con un espectáculo que integra todas sus facetas creativas

El 20 de noviembre, Eugenia Mosca subirá a escena en la sala Hugo Balzo del Sodre para presentar Sobre la medianoche, un concierto que promete ser más que un simple espectáculo musical. La artista uruguaya —ganadora del primer premio nacional de Música 2023 en la categoría Rock-pop por su tema Del silencio— propone una experiencia inmersiva en la que confluyen la música, el cine y la psicología, tres disciplinas que atraviesan su obra y su vida.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Licenciada en Artes Visuales y próxima a finalizar una maestría en Psicología Clínica, Mosca no concibe la creación como un proceso lineal ni unidimensional. “Siempre me ocupo de todo lo que tiene que ver con el universo creativo”, dice. En Sobre la medianoche, esa inquietud se materializa en un espectáculo pensado como una película: capítulos proyectados en pantalla, créditos finales, ambientación sonora desde la llegada del público y una estética que oscila entre lo onírico y lo performático. “No quiero que sea solo un show para escuchar, sino una experiencia completa, que te sitúe en un estado emocional y visual distinto”, explica.

Embed El repertorio incluirá las canciones de sus dos EP, No dicho (2024) y Casa (2025), además de adelantos de su primer disco de larga duración, actualmente en proceso de producción, junto con el músico y productor Diego Cotelo. En escena la acompañarán Julia Melo (guitarra eléctrica), Julia Somma (batería y percusión), Camilo Ottonello (bajo), Álvaro Cardoso (piano y sintetizadores) y las coristas Nicole Damseaux y Luciana De Armas. También habrá invitadas especiales: Alfonsina, Camila Ferrari y Coralinas, el coro femenino que integra desde 2013.

Una artista multifacética Tras un largo paréntesis dedicado a sus estudios y proyectos audiovisuales —codirige con Magui Mieres la dupla Amas de Caza, responsable de videoclips para artistas como Álex Ubago, La Triple Nelson y Alfonsina—, en 2024 y 2025 retomó su camino musical con una fuerza renovada. Sus canciones transitan entre el indie folk, el pop y la experimentación electrónica, con una búsqueda constante de texturas y disonancias que, según dice, “a veces suenan raras, pero generan un clima psicológico interesante”.

Esa necesidad de entrelazar disciplinas, de desbordar las formas, atraviesa su identidad artística. “Este show es un collage de todas mis facetas: la música, el audiovisual, la psicología, la performance. Me permite jugar con todo eso que soy y que vengo investigando”, señala. Y agrega: “Me gusta pensar cada canción no solo desde lo técnico, sino desde lo emocional, desde el espacio que abre en quien la escucha”.