Galería Azur inaugura en Manantiales con una exposición de Carmelo Arden Quin

La galería de origen argentino rinde homenaje al artista uruguayo, fundador del movimiento Madí y referente internacional
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
Con la exposición Carmelo Arden Quin. Color y forma, la Galería Azur, enfocada en arte argentino moderno y con presencia en Buenos Aires, Nueva York, Miami y Berlín, inaugura un nuevo espacio en Manantiales (Punta del Este).
La muestra rinde homenaje al fundador del movimiento Madí, cuya visión sigue conmoviendo al espectador, incluso 15 años después de su muerte. Su obra es una invitación a explorar, comprender y disfrutar de un lenguaje visual que desafía y redefine las fronteras del arte contemporáneo.
El artista uruguayo, que vivió muchos años en Buenos Aires y luego en París, se convirtió en referente internacional al trascender las limitaciones del arte convencional, proponiendo un enfoque que abrazaba la geometría y el uso audaz del color como motores de creación.
Hasta el 9 de enero, de lunes a jueves, entre las 12 y las 18 horas, en Galería Azur, Manantiales (Los Guaviyú, entre José Ignacio y El Edén). Entrada libre.