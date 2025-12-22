¡Hola !

Galería Azur inaugura en Manantiales con una exposición de Carmelo Arden Quin

La galería de origen argentino rinde homenaje al artista uruguayo, fundador del movimiento Madí y referente internacional

Sin título (Serie Gesta, 2008)

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Con la exposición Carmelo Arden Quin. Color y forma, la Galería Azur, enfocada en arte argentino moderno y con presencia en Buenos Aires, Nueva York, Miami y Berlín, inaugura un nuevo espacio en Manantiales (Punta del Este).

Leé además

Ulises Beisso.
Arte contemporáneo

Ulises Beisso, el artista uruguayo que "salió del clóset" 30 años después de su muerte

Por Magdalena Cabrera
Boulevard de las Palmeras
La mesa esteña está servida

11 aperturas que amplían el recorrido gastronómico de Punta del Este

Por Clementina Delacroix Cardeza
medio y medio cumple 30 y lo festeja recordando los 80 anos de historia de punta ballena
Aniversario y documental

Medio y Medio cumple 30 y lo festeja recordando los 80 años de historia de Punta Ballena

Por Javier Alfonso

La muestra rinde homenaje al fundador del movimiento Madí, cuya visión sigue conmoviendo al espectador, incluso 15 años después de su muerte. Su obra es una invitación a explorar, comprender y disfrutar de un lenguaje visual que desafía y redefine las fronteras del arte contemporáneo.

El artista uruguayo, que vivió muchos años en Buenos Aires y luego en París, se convirtió en referente internacional al trascender las limitaciones del arte convencional, proponiendo un enfoque que abrazaba la geometría y el uso audaz del color como motores de creación.

Hasta el 9 de enero, de lunes a jueves, entre las 12 y las 18 horas, en Galería Azur, Manantiales (Los Guaviyú, entre José Ignacio y El Edén). Entrada libre.

