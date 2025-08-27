¡Hola !

Improvisación y colaboración en la música uruguaya: vuelve Martes On Fire

Por entradas agotadas el martes 2, arderá también el miércoles 3 de setiembre con el clásico ciclo de jam sessions liderado por Francisco Fattoruso, en una de esas veladas imperdibles de música uruguaya

Mota y Francisco Fattoruso en Martes On Fire

Mota y Francisco Fattoruso en Martes On Fire

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El ciclo de jam sessions que ya es un clásico de la música uruguaya, Martes On Fire, agotó su primera fecha el martes 2 de setiembre y agregó el miércoles 3. Su creador y líder Francisco Fattoruso viene desde Los Ángeles tras el reciente lanzamiento de Candombe de la Aduana junto a su autor original, Jorge Nasser. Esta fusión de candombe con arreglos modernos es solo una representación de lo que se vivirá en estas dos funciones, donde la improvisación y la colaboración entre músicos de distintas trayectorias crearán la atmósfera que a lo largo de más de 10 años este encuentro se encargó de patentar.

Martes On Fire, que combina géneros como rock, candombe y jazz, en un ambiente cercano que conecta al público con los artistas, ha reunido a grandes nombres de la música nacional y ha sorprendido con participaciones espontáneas de artistas reconocidos. Fattoruso lidera una banda renovada y compartirá escenario con músicos invitados en dos noches consecutivas que permitirán disfrutar de horas de música en vivo sin trasnochar.

luana fattoruso martes on fire m,usica uruguaya
Luana es otra de las invitadas a colaborar en la cl&aacute;sica jam session

Luana es otra de las invitadas a colaborar en la clásica jam session

Además de Candombe de la Aduana, el público podrá disfrutar de temas como Cable Pelado, con Fernando Santullo y Gabriel Casacuberta; Turto, con Pedro Dalton; El Dilema, con Pablo Silvera; y Amarte no se olvida, con Luana. Una muestra de la versatilidad de esta cita que va más allá de un concierto tradicional.

Miércoles 3 de setiembre, de 19 a 23:30 en Sociedad Urbana Villa Dolores (Alejandro Rossell y Rius 1483). Entradas entre 800 y 950 pesos disponibles en Redtickets y boletería del lugar.

Por Milene Breito