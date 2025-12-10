La azotea del MAPI será sede de una ‘sunset party’ en una tarde-noche dedicada a México

Para acompañar el espíritu latinoamericano que atraviesa la muestra Nacimiento, miradas en el tiempo, el Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI) despide el año con Tlalixtlayohua, que significa “atardecer” en náhuatl, una sunset party en la azotea que mezcla arte y sabor mexicano en pleno corazón de la Ciudad Vieja.
La DJ Mica Sapin curará un set con ritmos latinoamericanos y guiños sonoros a México, mientras el restaurante La Cabrona se encargará de la comida: antojitos, salsas y tortillas caseras en forma de taco acompañados de mezcal Alpha Centauri de Astromezcaleros y cerveza Corona.
La cita es el 19 de diciembre y funciona como una extensión de la muestra y una contemporánea manera de mantener vivo el diálogo cultural entre los dos países. Es un cierre que confirma que obras como las de Nieva no solo invitan a la contemplación, sino también al encuentro en un territorio compartido y moderno, actual, de arte, memoria y latinoamericanismo.
Viernes 19 de diciembre de 19 a 23 horas en la azotea del MAPI (25 de Mayo 279). Entradas a 760 pesos por RedTickets,