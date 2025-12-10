¡Hola !

La azotea del MAPI será sede de una ‘sunset party’ en una tarde-noche dedicada a México

El MAPI despide el año con una cena de sabor mexicano acompañada de un set de ritmos latinos encabezado por la DJ Mica Sapin

La DJ Mica Sapin curará un set con ritmos latinoamericanos y guiños sonoros a México.

Búsqueda | Redacción Búsqueda
Por Redacción Búsqueda

Para acompañar el espíritu latinoamericano que atraviesa la muestra Nacimiento, miradas en el tiempo, el Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI) despide el año con Tlalixtlayohua, que significa “atardecer” en náhuatl, una sunset party en la azotea que mezcla arte y sabor mexicano en pleno corazón de la Ciudad Vieja.

Museo de Arte Precolombino e Indígena.

La DJ Mica Sapin curará un set con ritmos latinoamericanos y guiños sonoros a México, mientras el restaurante La Cabrona se encargará de la comida: antojitos, salsas y tortillas caseras en forma de taco acompañados de mezcal Alpha Centauri de Astromezcaleros y cerveza Corona.

Leé además

Las figuras representan escenas de la Biblia.
Muestra

El arte sacro popular mexicano llega al Museo de Arte Precolombino e Indígena

Por Belén Riguetti Aparicio

La cita es el 19 de diciembre y funciona como una extensión de la muestra y una contemporánea manera de mantener vivo el diálogo cultural entre los dos países. Es un cierre que confirma que obras como las de Nieva no solo invitan a la contemplación, sino también al encuentro en un territorio compartido y moderno, actual, de arte, memoria y latinoamericanismo.

Viernes 19 de diciembre de 19 a 23 horas en la azotea del MAPI (25 de Mayo 279). Entradas a 760 pesos por RedTickets,

