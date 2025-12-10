La noche que el Cementerio Británico se convertirá en galería de arte a cielo abierto
En el marco de Museos en la Noche, estudiantes del taller Kühne de la Facultad de Artes de la Udelar realizan intervenciones sonoras y visuales en un evento artístico site-specific que dialogará con el silencio y la memoria del cementerio
En el marco de la nueva edición de Museos en la Noche, el Cementerio Británico invita a disfrutar de una experiencia diferente de la mano del taller Kühne de la Facultad de Artes de la Universidad de la República (Udelar) y del Festival Internacional de Arte Sonoro Monteaudio25transición.
Intervenciones sonoras y visuales en la noche del Británico es un evento artístico site-specific de los estudiantes del taller Kühne, quienes desde una mirada sensible, creativa y respetuosa del lugar realizan intervenciones sonoras y visuales que dialogan con el silencio y la memoria del cementerio y lo convierten en una galería de arte a cielo abierto.
El recorrido reúne reflexiones, testimonios, textos, imágenes, sonidos y documentos que establecen una conversación metafórica con el lugar y accionan cuestionamientos y reflexiones políticas, sociales, culturales y de género.
Viernes 12 de diciembre, de 19 a 22 horas, en el Cementerio Británico.