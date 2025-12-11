Este viernes 12 a las 19 horas, en la hermosa Casa Quinta de José Batlle y Ordóñez (Carlos Hounie 4381, Piedras Blancas), perteneciente al Museo Histórico Nacional, se realizará la apertura de Museos en la Noche Edición Bicentenario con la presencia de autoridades del Ministerio de Educación y Cultura. Al cierre actuará el grupo Rueda de Candombe.
Al mismo tiempo, más de cien museos y espacios culturales estarán abriendo sus puertas para que el público recorra sus edificios y acervos y participe de visitas guiadas, talleres, intervenciones urbanas, música, danza y espectáculos multidisciplinarios.