  • Cotizaciones
    jueves 11 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Museos en la Noche Edición Bicentenario

    En su 20ª edición, la apertura tendrá lugar en la Casa Quinta de Batlle y Ordóñez; habrá visitas guiadas y espectáculos variados en más de cien museos del país

    Galería de la Quinta de Batlle donde se inaugura la Noche de los Museos.

    Galería de la Quinta de Batlle donde se inaugura la Noche de los Museos.

    FOTO

    Milene Breito
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Este viernes 12 a las 19 horas, en la hermosa Casa Quinta de José Batlle y Ordóñez (Carlos Hounie 4381, Piedras Blancas), perteneciente al Museo Histórico Nacional, se realizará la apertura de Museos en la Noche Edición Bicentenario con la presencia de autoridades del Ministerio de Educación y Cultura. Al cierre actuará el grupo Rueda de Candombe.

    Al mismo tiempo, más de cien museos y espacios culturales estarán abriendo sus puertas para que el público recorra sus edificios y acervos y participe de visitas guiadas, talleres, intervenciones urbanas, música, danza y espectáculos multidisciplinarios.

    Leé además

    la noche que el cementerio britanico se convertira en galeria de arte a cielo abierto
    Recomendado

    La noche que el Cementerio Británico se convertirá en galería de arte a cielo abierto

    Por Redacción Galería
    ¿cuando es la proxima edicion de museos en la noche?
    Recomendado

    ¿Cuándo es la próxima edición de Museos en la Noche?

    Por Redacción Galería

    En Montevideo y Maldonado habrá dos recorridos de ómnibus que conectarán los principales museos.

    Habrá museos abiertos en varios departamentos del país. La programación por ciudades y barrios puede consultarse en la página museos.uy.

    Selección semanal
    Argentina

    Crece en Argentina el abordaje cinematográfico de las relaciones entre la Justicia y el patriarcado

    Por Gonzalo Aguilar
    Fútbol Uruguayo

    La AUF anunció ingresos cuatro veces más altos a partir de 2026 y comienza la discusión sobre su reparto

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Museos e historia

    Centro Cultural Casa Natal de Artigas: inaugurado en 2024 y cerrado hasta nuevo aviso

    Por Sebastián Panzl
    Opinión Pública

    Crece desaprobación del gobierno, aunque imagen de Orsi se mantiene alta

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi en el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda