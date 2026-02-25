La primera novela de Jennette McCurdy, lo nuevo de Caitlin Moran y otras tres novedades literarias

La extinción de Irena Rey, de Jennifer Croft La extincion de irena rey Anagrama, 381 páginas, 1.100 pesos. Ocho traductores se reúnen en la casa de Irena Rey, una eminente escritora polaca a quien todos ellos veneran. Cada uno tiene la misión de escribir versiones de su última obra maestra en sus respectivos idiomas, y están tan compenetrados con la tarea que eligen llamarse entre sí por sus lenguas en lugar de sus nombres. Español, la narradora, pretende que los ocho piensen como uno solo, hasta que Inglés llega para cuestionar su versión de la obra. Pero la trama de La extinción de Irena Rey, novela de la estadounidense Jennifer Croft, no empieza realmente hasta que la escritora desaparece y los ocho se embarcan en una búsqueda por el bosque que se vuelve cada vez más extraña y los enfrenta a sus rivalidades, secretos y deseos, en un rompecabezas que pretende que el lector transforme su manera de pensar en el lenguaje.

¿Y los hombres qué?, de Caitlin Moran y los hombres que Anagrama, 320 páginas, 990 pesos. La periodista y ensayista británica Caitlin Moran toma la pregunta o el argumento que aparece como “defensa” del género masculino en casi cualquier debate feminista para escribir este libro. Con su estilo irónico y profundamente observador, la autora se sumerge en las contradicciones, las presiones y los mandatos que también atraviesan a los hombres, pasando por la amistad y el sexo hasta la paternidad, la salud y el envejecimiento. A medio camino entre crónica personal, ensayo sociológico y un guion de stand-up, Moran construye con empatía un retrato lúcido de la realidad y así invita a repensar los roles de género, demostrando que cuestionar el patriarcado no es solo un asunto de mujeres, sino una conversación colectiva.

Cuando no queden más estrellas que contar, de María Martínez cuando no queden mas estrellas que contar Planeta, 470 páginas, 950 pesos. Esta novela romántica pone el foco en Maya, una bailarina profesional que lo dio todo por el ballet hasta que un accidente la sacó de los escenarios por el resto de sus días. Sin ninguna certeza y prácticamente sin apoyo, debe enfrentarse a la abuela tóxica y exigente que la crio, la ausencia de su madre, la infidelidad de su novio y muchos secretos familiares que terminarán cambiando el trayecto de su vida. Con sensibilidad y mucha sencillez, Martínez habla de duelo, identidad, superación personal y segundas oportunidades. Hay historias que arrancan cuando todo se rompe y solo queda reconstruirse.

La mitad de su edad, de Jennette McCurdy La mitad de su edad TAPA Stefano Books, 288 páginas, 890 pesos. Tras el fenómeno autobiográfico de Me alegro de que mi madre haya muerto, Jennette McCurdy debuta en la ficción con una novela incómoda, mordaz y de a ratos perturbadora sobre el deseo, el poder y la necesidad desesperada de ser vista. La protagonista es Waldo, una joven de 17 años que se enamora de su profesor de escritura creativa, un hombre casado que representa todo lo que ella cree anhelar. Con humor negro y extrema honestidad, McCurdy explora las zonas grises de las parejas disparejas, el consumismo, la soledad y la rabia adolescente en una novela que no pasa desapercibida por la mente del lector.