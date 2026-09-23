Marcha y más planes para el cierre del Mes de la Diversidad

Una nueva edición de la Marcha por la Diversidad tendrá lugar este viernes 25 de setiembre a partir de las 19 h desde la Plaza Cagancha. Seguirá por Rondeau, la Avenida del Libertador, la Avenida de las Leyes y llegará a la Plaza 1º de Mayo, donde se leerá la proclama de la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad para luego dar paso a espectáculos artísticos.
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Bajo el eslógan “Vivir con dignidad, existir con orgullo” esta edición será en homenaje al actor, docente y transformista Luis Magallanes, mejor conocido como Dulce Polly, quien falleció el pasado enero.
Encuentro Latinoamericano de Coros LGBTIQ+ y homenaje al Coro de Hombres Gay
El sábado 26 y el domingo 27 de setiembre se celebrará el Encuentro Latinoamericano de Coros LGBTIQ+. Ambas jornadas, con entrada libre, contarán con la actuación de los coros participantes. El sábado la cita será a las 18 h en el Balcón del Cerro del Centro Cultural Artesano, mientras que el domingo la sede se trasladará al Auditorio Nelly Goitiño del Sodre y será en conmemoración de los 10 años del Coro de Hombres Gay (CHG). En tanto, el lunes 28 de setiembre la Junta Departamental de Montevideo brindará en su sede un homenaje al CHG.
“Cine Cuir” en el Cine Universitario del Uruguay
El Cine Universitario decidió nombrar a su festival con una palabra que en otra época significó un insulto y hoy es símbolo de orgullo y resistencia política: Cuir (Queer). La programación de este Mes de la Diversidad recorre historias que reivindican la identidad de género y la diversidad sexual. Al cierre del ciclo, la programación incluirá Happy Together (viernes 25 a las 17:30 y 20 h), Funeral Parade of Roses (domingo 27 a las 20 h) y Madame Sata (martes 29 a las 17:30 y 19:45 h).
Festival de la Diversidad en Ciudad de la Costa
El sábado 26 de setiembre desde las 20 h la Ciudad de la Costa se vestirá de colores en el Festival por el Mes de la Diversidad. Habrá una feria de emprendimientos y un estand de salud; se hará una pintada colectiva de mural en una de las paredes de la Intersocial de la Costa y se leerá una proclama, todo esto acompañado de varios espectáculos artísticos en la sede de la Intersocial de la Costa con entrada libre.
Cierre del Festival de Cine Llamale H
El miércoles 30 de setiembre, sobre el final de los 30 días de actividades por el Mes de la Diversidad, la 21ª edición del Festival de Cine Llamale H, que tuvo sedes en salas de Montevideo y el interior, tendrá su cierre. Será en Cinemateca Uruguaya a partir de las 19:30 h. Con entrada gratuita, el evento incluirá funciones de clausura y anuncios de los ganadores de la edición.