María Lorente llega al encuentro Charlas Sencillas de Ronda de Mujeres

La periodista hablará sobre la salsa como movimiento de resistencia e identidad en el Spanish Harlem (comunidad latinoamericana de Nueva York) de los años sesenta

María Lorente.jpg
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Charlas Sencillas es un ciclo de cuatro encuentros llevado adelante por Ronda de Mujeres (RDM), organización que desde 2002 impulsa trayectorias musicales de mujeres. Cada instancia se centra en una invitada distinta que aporta su mirada e invita al diálogo.

Luego del recorrido por el candombe de la mano de Paula Drexler y del destello de sensibilidad de Luciana Giuria, este jueves 18 de setiembre es el turno de María Lorente, quien compartirá la charla Un verano en Nueva York. Lorente hablará sobre la salsa como movimiento de resistencia e identidad en el Spanish Harlem (comunidad latinoamericana de Nueva York) de los años 60. Así, su charla reflexionará sobre el legado de la migración a través de un diálogo entre diferentes ritmos, desde afrocaribeños hasta jazz y soul.

Jueves 18 de setiembre a las 20 horas en HungryArt. Entradas a 1.500 (incluye sabores locales y dos copas de vino), con cupos limitados. Consultas a través de WhatsApp (099 058 647) o por mensaje directo a @rondademujeres.

