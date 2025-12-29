Música que es una escena en movimiento: Martes On Fire lanza ‘Celebration’, su álbum debut

El proyecto de Francisco Fattoruso se convierte en un disco de 10 canciones que documenta este icónico encuentro de música

Algunos proyectos nacen y se terminan instalando como ritual casi sin darse cuenta. Martes On Fire empezó como una jam session semanal que fusionaba jazz, funk, candombe y rock, donde músicos consagrados y emergentes de distintas generaciones se encontraban a tocar sin otro programa además de el de la escucha y el intercambio. Con el tiempo, ese espacio —uno de los más emblemáticos de la escena montevideana— fue mutando, actualizándose (ya que su fundador, Francisco Fattoruso, está radicado en Los Ángeles y sus idas y venidas alteraron un poco el ciclo), sin perder su pulso colectivo.

Martes on fire De semanal a evento anual cuidadosamente orquestado, ahora Martes On Fire lanza su álbum debut: Celebration —grabación de la session en vivo con la que cerraron 2023—, después de más de una década de jams en vivo. Se trata de un disco de 10 canciones editado por Montevideo Music Group, que funciona como una especie de fotografía sonora del espíritu de la jam. Condensa la potencia de un proyecto por el que pasaron más de treinta músicos y voces fundamentales de la música uruguaya, como Fernando Cabrera, Hugo Fattoruso, Fernando Santullo, Jorge Nasser y Pedro Dalton, en un cruce de la escena local que dice mucho sobre su capacidad de diálogo.

Martes on fire La banda estable —Camila Sapin, Coby Acosta, Diego Soca, Nacho Labrada, Andrés Arnicho, Matías Rada, Mateo Ottonello y el propio Fattoruso— es la misma que se encarga de abrir y cerrar cada encuentro, además de la participación de invitados. Pero ni los encuentros ni el disco apuntan a destacar el virtuosismo individual, sino el clima de comunidad, la escucha atenta y la música como conversación.

Antes de la salida oficial del disco, ya hubo varios adelantos, como Just Be Good to Me y Candombe de la Aduana. Más que un debut, este álbum funciona como documento: una forma de dejar registro de un fuego que se enciende cada vez que músicos uruguayos de toda índole se reúnen sin jerarquías, con la única consigna de tocar juntos.