    Oscar 2026: ‘Los pecadores’ lidera unas nominaciones históricas y redefine la carrera hacia la estatuilla

    La Academia anunció este jueves las candidaturas para la 98ª edición de los Premios Oscar y el film de Ryan Coogler se convirtió en el gran fenómeno del año con 16 menciones, un récord absoluto. La gala será el 15 de marzo en Hollywood

    La nominada a Mejor Película Los Pecadores durante el anuncio de las nominaciones a los 98.º Premios de la Academia en el Teatro Samuel Goldwyn en Beverly Hills, California, el 22 de enero de 2026

    La nominada a Mejor Película Los Pecadores durante el anuncio de las nominaciones a los 98.º Premios de la Academia en el Teatro Samuel Goldwyn en Beverly Hills, California, el 22 de enero de 2026

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por RFI y Redacción Búsqueda

    La temporada de premios entró oficialmente en su fase decisiva. Este jueves, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer las nominaciones a los Oscar 2026 y el anuncio dejó un dato inmediato para la historia: Los pecadores, dirigida por Ryan Coogler, se transformó en la película más nominada de todos los tiempos, con 16 candidaturas, superando una marca que hasta ahora compartían clásicos como All About Eve, Titanic y La La Land.

    Detrás del fenómeno encabezado por Coogler aparece Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, que logró 13 nominaciones y se consolida como su principal rival en la carrera por el premio mayor. El duelo entre ambos títulos atraviesa buena parte de las categorías centrales y promete marcar el pulso de la ceremonia del próximo 15 de marzo, en el Dolby Theatre de Hollywood.

    Embed - Oscars nominations 2026

    El cine europeo tuvo un lugar destacado en esta edición. La noruega Valor sentimental, de Joachim Trier, obtuvo nueve nominaciones, incluidas mejor película, dirección y actuaciones protagónicas, confirmando el fuerte respaldo de la Academia a una obra que ya venía acumulando elogios. En ese mismo escalón se ubicaron Frankenstein y Marty Supreme, mientras que Hamnet quedó apenas por debajo, con ocho menciones.

    Desde España llegó una de las sorpresas más celebradas: Sirat, de Oliver Laxe, fue nominada a mejor película internacional y mejor sonido, un reconocimiento significativo para el realizador y para el cine español en una edición particularmente competitiva.

    Más atrás en el conteo aparecen títulos como Bugonia, Sueños de trenes y F1, con cuatro candidaturas cada uno, y la brasileña El agente secreto, que sumó tres. El mapa de nominaciones refleja, una vez más, la diversidad de una Academia integrada hoy por más de 11.000 miembros, con una presencia internacional cercana al 25%.

    La antesala de estos Oscar estuvo marcada por los Globos de Oro, entregados hace apenas diez días, donde Paul Thomas Anderson fue uno de los grandes ganadores. Ese impulso se trasladó ahora a las nominaciones, aunque el volumen histórico de Los pecadores reconfigura cualquier pronóstico previo.

    Entre las novedades institucionales de este año se destaca la incorporación de una nueva estatuilla para directores de casting, una demanda histórica de la industria que finalmente se traduce en reconocimiento oficial.

    Embed - Pecadores | Tráiler Oficial | Subtitulado

    La ceremonia volverá a contar con Conan O’Brien como presentador. El comediante repetirá tras una conducción bien recibida en la edición anterior, valorada por su equilibrio entre humor y ritmo sin desplazar el protagonismo de los premiados.

    En las categorías principales, la competencia aparece especialmente abierta. En mejor película figuran, entre otras, Los pecadores, Una batalla tras otra, Valor sentimental, Hamnet y Marty Supreme. En dirección, Coogler y Anderson se enfrentarán directamente a Joachim Trier, Josh Safdie y Chloé Zhao.

    En actuación, destacan nombres como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan y Wagner Moura en mejor actor, mientras que Emma Stone, Jessie Buckley, Renate Reinsve, Kate Hudson y Rose Byrne competirán por el Oscar a mejor actriz.

    FUENTE:RFI

