Se anunciaron las nominaciones a los Premios Oscar 2026: conocé la lista completa de nominados

Sinners, Hamnet y Marty Supremo figuran entre las candidatas a mejor película en los Premios Oscar y destacan nombres fuertes en dirección y actuación

Los actores estadounidenses Lewis Pullman y Danielle Brooks anunciaron los nominados a los 98º Premios Óscar en el Teatro Samuel Goldwyn de Beverly Hills.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográfias (AMPAS, por su sigla en inglés) de Estados Unidos anunció las nominaciones a la 98ª edición de los premios Oscar este jueves 22 de enero. Los encargados de revelar la lista fueron la actriz nominada al Oscar Danielle Brooks y el actor Lewis Pullman, mediante una transmisión en vivo desde el histórico Samuel Goldwyn Theater, en Beverly Hills.

Una vez más, los miembros de cada una de las 19 ramas votaron exclusivamente en sus propias categorías: los actores eligieron a los actores, los diseñadores de vestuario a sus pares, y así. En rubros como Película Animada, Cortometraje Animado, Película Internacional y Cortometraje de Acción Real, participaron miembros de todas las ramas que cumplían con los requisitos establecidos. La categoría Mejor Película, en cambio, fue votada por la totalidad de los miembros activos.

En la ceremonia de entrega de los 98° Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood y se entregarán 24 estatuillas. Hay cinco nominados por categoría, a excepción de Mejor Película, que cuenta con diez candidatas. Para poder participar en la votación final, los miembros de la Academia deben haber visto todas las películas nominadas en cada rubro. Este año, las boletas de nominación fueron enviadas desde 88 países, una cifra que volvió a subrayar el carácter cada vez más internacional de los premios. La ceremonia contará con transmisión en vivo para más de 200 territorios alrededor del mundo, consolidando una vez más a los Premios Oscar como el evento cinematográfico más seguido a nivel global.

La votación final comenzará el 26 de febrero y se extenderá hasta el 5 de marzo. Como es habitual, todo el proceso se realizará mediante votación online secreta y será auditado por la firma independiente PricewaterhouseCoopers, responsable del recuento oficial de los votos.

A continuación, la lista completa de nominados: