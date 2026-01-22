¡Hola !

Se anunciaron las nominaciones a los Premios Oscar 2026: conocé la lista completa de nominados

Sinners, Hamnet y Marty Supremo figuran entre las candidatas a mejor película en los Premios Oscar y destacan nombres fuertes en dirección y actuación

Los actores estadounidenses Lewis Pullman y Danielle Brooks anunciaron los nominados a los 98º Premios Óscar en el Teatro Samuel Goldwyn de Beverly Hills.

Los actores estadounidenses Lewis Pullman y Danielle Brooks anunciaron los nominados a los 98º Premios Óscar en el Teatro Samuel Goldwyn de Beverly Hills.

FOTO

EFE
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográfias (AMPAS, por su sigla en inglés) de Estados Unidos anunció las nominaciones a la 98ª edición de los premios Oscar este jueves 22 de enero. Los encargados de revelar la lista fueron la actriz nominada al Oscar Danielle Brooks y el actor Lewis Pullman, mediante una transmisión en vivo desde el histórico Samuel Goldwyn Theater, en Beverly Hills.

Una vez más, los miembros de cada una de las 19 ramas votaron exclusivamente en sus propias categorías: los actores eligieron a los actores, los diseñadores de vestuario a sus pares, y así. En rubros como Película Animada, Cortometraje Animado, Película Internacional y Cortometraje de Acción Real, participaron miembros de todas las ramas que cumplían con los requisitos establecidos. La categoría Mejor Película, en cambio, fue votada por la totalidad de los miembros activos.

En la ceremonia de entrega de los 98° Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood y se entregarán 24 estatuillas. Hay cinco nominados por categoría, a excepción de Mejor Película, que cuenta con diez candidatas. Para poder participar en la votación final, los miembros de la Academia deben haber visto todas las películas nominadas en cada rubro. Este año, las boletas de nominación fueron enviadas desde 88 países, una cifra que volvió a subrayar el carácter cada vez más internacional de los premios. La ceremonia contará con transmisión en vivo para más de 200 territorios alrededor del mundo, consolidando una vez más a los Premios Oscar como el evento cinematográfico más seguido a nivel global.

La votación final comenzará el 26 de febrero y se extenderá hasta el 5 de marzo. Como es habitual, todo el proceso se realizará mediante votación online secreta y será auditado por la firma independiente PricewaterhouseCoopers, responsable del recuento oficial de los votos.

A continuación, la lista completa de nominados:

Actor en un rol protagónico

Marty-Supremo
Timothée Chalamet en Marty supremo.

Timothée Chalamet en Marty supremo.

Actor en un rol de reparto

  • Benicio Del Toro — Una batalla tras otra

  • Jacob Elordi — Frankenstein

  • Delroy Lindo — Sinners

  • Sean Penn — Una batalla tras otra

  • Stellan Skarsgård — Valor sentimental

Actriz en un rol protagónico

  • Jessie Buckley — Hamnet

  • Rose Byrne — Si pudiera, te patearía

  • Kate Hudson — Song Sung Blue

  • Renate Reinsve — Valor sentimental

  • Emma Stone — Bugonia

Actriz en un rol de reparto

  • Elle Fanning — Valor sentimental

  • Inga Ibsdotter Lilleaas — Valor sentimental

  • Amy Madigan — La hora de la desaparición (Weapons)

  • Wunmi Mosaku — Sinners

  • Teyana Taylor — Una batalla tras otra

3. Valor sentimental
Stellan Skarsgard y Renate Reinsve, nominada a Mejor actriz en un rol protagónico, son padre e hija en Valor sentimental.

Stellan Skarsgard y Renate Reinsve, nominada a Mejor actriz en un rol protagónico, son padre e hija en Valor sentimental.

Mejor película animada

  • Arco — Ugo Bienvenu, Félix de Givry, Sophie Mas y Natalie Portman

  • Elio — Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina y Mary Alice Drumm

  • Las guerreras K-pop — Maggie Kang, Chris Appelhans y Michelle L. M. Wong

  • Amélie y los secretos de la lluvia — Maïlys Vallade, Liane-Cho Han, Nidia Santiago y Henri Magalon

  • Zootopia 2 — Jared Bush, Byron Howard y Yvett Merino

Cortometraje animado

  • Butterfly — Florence Miailhe y Ron Dyens

  • Forevergreen — Nathan Engelhardt y Jeremy Spears

  • The Girl Who Cried Pearls — Chris Lavis y Maciek Szczerbowski

  • Retirement Plan — John Kelly y Andrew Freedman

  • The Three Sisters — Konstantin Bronzit

Casting

  • Hamnet — Nina Gold

  • Marty Supremo — Jennifer Venditti

  • Una batalla tras otra — Cassandra Kulukundis

  • El agente secreto — Gabriel Domingues

  • Sinners — Francine Maisler

Fotografía

  • Frankenstein — Dan Laustsen

  • Marty Supremo — Darius Khondji

  • Una batalla tras otra — Michael Bauman

  • Sinners — Autumn Durald Arkapaw

  • Train Dreams — Adolpho Veloso

Las guerreras kpop (1)
Las guerreras K-pop.

Las guerreras K-pop.

Diseño de vestuario

  • Avatar: Fire and Ash — Deborah L. Scott

  • Frankenstein — Kate Hawley

  • Hamnet — Malgosia Turzanska

  • Marty Supremo — Miyako Bellizzi

  • Sinners — Ruth E. Carter

Dirección

  • Chloé Zhao — Hamnet

  • Josh Safdie — Marty Supremo

  • Paul Thomas Anderson — Una batalla tras otra

  • Joachim Trier — Valor sentimental

  • Ryan Coogler — Sinners

Largometraje documental

  • The Alabama Solution — Andrew Jarecki y Charlotte Kaufman

  • Come See Me in the Good Light — Ryan White, Jessica Hargrave, Tig Notaro y Stef Willen

  • Cutting through Rocks — Sara Khaki y Mohammadreza Eyni

  • Mr. Nobody against Putin — Nominados a confirmar

  • The Perfect Neighbor — Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu y Sam Bisbee

Avatar Fuego y Cenizas (5)
Avatar: Fuego y cenizas.

Avatar: Fuego y cenizas.

Cortometraje documental

  • All the Empty Rooms — Joshua Seftel y Conall Jones

  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud — Craig Renaud y Juan Arredondo

  • Children No More: “Were and Are Gone” — Hilla Medalia y Sheila Nevins

  • The Devil Is Busy — Christalyn Hampton y Geeta Gandbhir

  • Perfectly a Strangeness — Alison McAlpine

Montaje

  • F1 — Stephen Mirrione

  • Marty Supremo — Ronald Bronstein y Josh Safdie

  • Una batalla tras otra — Andy Jurgensen

  • Valor sentimental — Olivier Bugge Coutté

  • Sinners — Michael P. Shawver

Película internacional

  • Brasil — El agente secreto

  • Francia — It Was Just an Accident

  • Noruega — Valor sentimental

  • España — Sirat

  • Túnez — The Voice of Hind Rajab

Cortometraje de acción real

  • Butcher’s Stain — Meyer Levinson-Blount y Oron Caspi

  • A Friend of Dorothy — Lee Knight y James Dean

  • Jane Austen’s Period Drama — Julia Aks y Steve Pinder

  • The Singers — Sam A. Davis y Jack Piatt

  • Two People Exchanging Saliva — Alexandre Singh y Natalie Musteata

Hamnet 1
Chloé Zhao da indicaciones a Paul Mescal y Jessie Buckley en el set de Hamnet.

Chloé Zhao da indicaciones a Paul Mescal y Jessie Buckley en el set de Hamnet.

Maquillaje y peinado

  • Frankenstein — Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey

  • Kokuho — Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu

  • Sinners — Ken Diaz, Mike Fontaine y Shunika Terry

  • The Smashing Machine — Kazu Hiro, Glen Griffin y Bjoern Rehbein

  • La hermanastra fea — Thomas Foldberg y Anne Cathrine Sauerberg

Música original (banda sonora)

  • Bugonia — Jerskin Fendrix

  • Frankenstein — Alexandre Desplat

  • Hamnet — Max Richter

  • Una batalla tras otra — Jonny Greenwood

  • Sinners — Ludwig Göransson

Canción original

  • “Dear Me” — de Diane Warren: Relentless (música y letra: Diane Warren)

  • “Golden” — de KPop Demon Hunters (música y letra: EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon y Teddy Park)

  • “I Lied To You” — de Sinners (música y letra: Raphael Saadiq y Ludwig Göransson)

  • “Sweet Dreams Of Joy” — de Viva Verdi! (música y letra: Nicholas Pike)

  • “Train Dreams” — de Train Dreams (música: Nick Cave y Bryce Dessner; letra: Nick Cave)

Mejor película

  • Bugonia — Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos, Emma Stone y Lars Knudsen (productores)

  • F1 — Chad Oman, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Joseph Kosinski y Jerry Bruckheimer

  • Frankenstein — Guillermo del Toro, J. Miles Dale y Scott Stuber

  • Hamnet — Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg y Sam Mendes

  • Marty Supremo — Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie, Anthony Katagas y Timothée Chalamet

  • Una batalla tras otra — Adam Somner, Sara Murphy y Paul Thomas Anderson

  • El agente secreto — Emilie Lesclaux

  • Valor sentimental — Maria Ekerhovd y Andrea Berentsen Ottmar

  • Sinners — Zinzi Coogler, Sev Ohanian y Ryan Coogler

  • Train Dreams — Marissa McMahon, Teddy Schwarzman, Will Janowitz, Ashley Schlaifer y Michael Heimler

Bugonia
Emma Stone es Michelle en Bugonia, de Yorgos Lanthimos.

Emma Stone es Michelle en Bugonia, de Yorgos Lanthimos.

Diseño de producción

  • Frankenstein — Tamara Deverell; Decoración de set: Shane Vieau

  • Hamnet —Fiona Crombie; Decoración de set: Alice Felton

  • Marty Supremo — Jack Fisk; Decoración de set: Adam Willis

  • Una batalla tras otra — Florencia Martin; Decoración de set: Anthony Carlino

  • Sinners — Hannah Beachler; Decoración de set: Monique Champagne

Sonido

  • F1 — Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta

  • Frankenstein — Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke y Brad Zoern

  • Una batalla tras otra — José Antonio García, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor

  • Sinners — Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor y Steve Boeddeker

  • Sirt — Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas

Efectos visuales

  • Avatar: Fuego y cenizas — Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett

  • F1 — Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington y Keith Dawson

  • Jurassic World Renace — David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan y Neil Corbould

  • The Lost Bus — Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen y Brandon K. McLaughlin

  • Sinners — Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter y Donnie Dean

Frankenstein_Netflix (1)
Frankenstein, de Guillermo del Toro.

Frankenstein, de Guillermo del Toro.

Guion adaptado

  • Bugonia — Guion de Will Tracy

  • Frankenstein — Adaptación para cine de Guillermo del Toro

  • Hamnet — Guion de Chloé Zhao y Maggie O’Farrell

  • Una batalla tras otra — Guion de Paul Thomas Anderson

  • Train Dreams — Guion de Clint Bentley y Greg Kwedar

Guion original

  • Blue Moon — Guion de Robert Kaplow

  • It Was Just an Accident — Guion de Jafar Panahi (colaboradores: Nader Saïvar, Shadmehr Rastin, Mehdi Mahmoudian)

  • Marty Supremo — Guion de Ronald Bronstein y Josh Safdie

  • Valor sentimental — Guion de Eskil Vogt y Joachim Trier

  • Sinners — Guion de Ryan Coogler

