Se anunciaron las nominaciones a los Premios Oscar 2026: conocé la lista completa de nominados

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográfias (AMPAS, por su sigla en inglés) de Estados Unidos anunció las nominaciones a la 98ª edición de los premios
Oscar este jueves 22 de enero. Los encargados de revelar la lista fueron la actriz nominada al Oscar Danielle Brooks y el actor Lewis Pullman, mediante una transmisión en vivo desde el histórico Samuel Goldwyn Theater, en Beverly Hills.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
+
¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción!
Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.
Ver Planes
* Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:
¡Hola, !
El
venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
PAGAR AHORA
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a contactarte por [email protected] WhatsApp acá
Una vez más, los miembros de cada una de las 19 ramas votaron exclusivamente en sus propias categorías: los actores eligieron a los actores, los diseñadores de vestuario a sus pares, y así. En rubros como Película Animada, Cortometraje Animado, Película Internacional y Cortometraje de Acción Real, participaron miembros de todas las ramas que cumplían con los requisitos establecidos. La categoría Mejor Película, en cambio, fue votada por la totalidad de los miembros activos.
En la ceremonia de entrega de los 98° Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de
Hollywood y se entregarán 24 estatuillas. Hay cinco nominados por categoría, a excepción de Mejor Película, que cuenta con diez candidatas. Para poder participar en la votación final, los miembros de la Academia deben haber visto todas las películas nominadas en cada rubro. Este año, las boletas de nominación fueron enviadas desde 88 países, una cifra que volvió a subrayar el carácter cada vez más internacional de los premios. La ceremonia contará con transmisión en vivo para más de 200 territorios alrededor del mundo, consolidando una vez más a los Premios Oscar como el evento cinematográfico más seguido a nivel global.
La votación final comenzará el 26 de febrero y se extenderá hasta el 5 de marzo. Como es habitual, todo el proceso se realizará mediante votación online secreta y será auditado por la firma independiente PricewaterhouseCoopers, responsable del recuento oficial de los votos.
A continuación, la lista completa de nominados:
Actor en un rol protagónico
Marty-Supremo
Timothée Chalamet en
Marty supremo. Actor en un rol de reparto
Benicio Del Toro —
Una batalla tras otra
Jacob Elordi —
Frankenstein
Delroy Lindo —
Sinners
Sean Penn —
Una batalla tras otra
Stellan Skarsgård —
Valor sentimental Actriz en un rol protagónico
Jessie Buckley —
Hamnet
Rose Byrne —
Si pudiera, te patearía
Kate Hudson —
Song Sung Blue
Renate Reinsve —
Valor sentimental
Emma Stone —
Bugonia Actriz en un rol de reparto
Elle Fanning —
Valor sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas —
Valor sentimental
Amy Madigan —
La hora de la desaparición (Weapons)
Wunmi Mosaku —
Sinners
Teyana Taylor —
Una batalla tras otra
3. Valor sentimental
Stellan Skarsgard y Renate Reinsve, nominada a Mejor actriz en un rol protagónico, son padre e hija en
Valor sentimental.
Mejor película animada Arco — Ugo Bienvenu, Félix de Givry, Sophie Mas y Natalie Portman
Elio — Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina y Mary Alice Drumm
Las guerreras K-pop — Maggie Kang, Chris Appelhans y Michelle L. M. Wong
Amélie y los secretos de la lluvia — Maïlys Vallade, Liane-Cho Han, Nidia Santiago y Henri Magalon
Zootopia 2 — Jared Bush, Byron Howard y Yvett Merino Cortometraje animado Butterfly — Florence Miailhe y Ron Dyens
Forevergreen — Nathan Engelhardt y Jeremy Spears
The Girl Who Cried Pearls — Chris Lavis y Maciek Szczerbowski
Retirement Plan — John Kelly y Andrew Freedman
The Three Sisters — Konstantin Bronzit Casting Hamnet — Nina Gold
Marty Supremo — Jennifer Venditti
Una batalla tras otra — Cassandra Kulukundis
El agente secreto — Gabriel Domingues
Sinners — Francine Maisler Fotografía Frankenstein — Dan Laustsen
Marty Supremo — Darius Khondji
Una batalla tras otra — Michael Bauman
Sinners — Autumn Durald Arkapaw
Train Dreams — Adolpho Veloso
Las guerreras kpop (1)
Diseño de vestuario Avatar: Fire and Ash — Deborah L. Scott
Frankenstein — Kate Hawley
Hamnet — Malgosia Turzanska
Marty Supremo — Miyako Bellizzi
Sinners — Ruth E. Carter Dirección
Chloé Zhao —
Hamnet
Josh Safdie —
Marty Supremo
Paul Thomas Anderson —
Una batalla tras otra
Joachim Trier —
Valor sentimental
Ryan Coogler —
Sinners Largometraje documental The Alabama Solution — Andrew Jarecki y Charlotte Kaufman
Come See Me in the Good Light — Ryan White, Jessica Hargrave, Tig Notaro y Stef Willen
Cutting through Rocks — Sara Khaki y Mohammadreza Eyni
Mr. Nobody against Putin — Nominados a confirmar
The Perfect Neighbor — Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu y Sam Bisbee
Avatar Fuego y Cenizas (5)
20th Century Studios
Cortometraje documental All the Empty Rooms — Joshua Seftel y Conall Jones
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud — Craig Renaud y Juan Arredondo
Children No More: “Were and Are Gone” — Hilla Medalia y Sheila Nevins
The Devil Is Busy — Christalyn Hampton y Geeta Gandbhir
Perfectly a Strangeness — Alison McAlpine Montaje F1 — Stephen Mirrione
Marty Supremo — Ronald Bronstein y Josh Safdie
Una batalla tras otra — Andy Jurgensen
Valor sentimental — Olivier Bugge Coutté
Sinners — Michael P. Shawver Película internacional
Brasil —
El agente secreto
Francia —
It Was Just an Accident
Noruega —
Valor sentimental
España —
Sirat
Túnez —
The Voice of Hind Rajab Cortometraje de acción real Butcher’s Stain — Meyer Levinson-Blount y Oron Caspi
A Friend of Dorothy — Lee Knight y James Dean
Jane Austen’s Period Drama — Julia Aks y Steve Pinder
The Singers — Sam A. Davis y Jack Piatt
Two People Exchanging Saliva — Alexandre Singh y Natalie Musteata
Hamnet 1
Chloé Zhao da indicaciones a Paul Mescal y Jessie Buckley en el set de
Hamnet.
Maquillaje y peinado Frankenstein — Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey
Kokuho — Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu
Sinners — Ken Diaz, Mike Fontaine y Shunika Terry
The Smashing Machine — Kazu Hiro, Glen Griffin y Bjoern Rehbein
La hermanastra fea — Thomas Foldberg y Anne Cathrine Sauerberg Música original (banda sonora) Bugonia — Jerskin Fendrix
Frankenstein — Alexandre Desplat
Hamnet — Max Richter
Una batalla tras otra — Jonny Greenwood
Sinners — Ludwig Göransson Canción original
“Dear Me” — de
Diane Warren: Relentless (música y letra: Diane Warren)
“Golden” — de
KPop Demon Hunters (música y letra: EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon y Teddy Park)
“I Lied To You” — de
Sinners (música y letra: Raphael Saadiq y Ludwig Göransson)
“Sweet Dreams Of Joy” — de
Viva Verdi! (música y letra: Nicholas Pike)
“Train Dreams” — de
Train Dreams (música: Nick Cave y Bryce Dessner; letra: Nick Cave) Mejor película Bugonia — Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos, Emma Stone y Lars Knudsen (productores)
F1 — Chad Oman, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Joseph Kosinski y Jerry Bruckheimer
Frankenstein — Guillermo del Toro, J. Miles Dale y Scott Stuber
Hamnet — Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg y Sam Mendes
Marty Supremo — Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie, Anthony Katagas y Timothée Chalamet
Una batalla tras otra — Adam Somner, Sara Murphy y Paul Thomas Anderson
El agente secreto — Emilie Lesclaux
Valor sentimental — Maria Ekerhovd y Andrea Berentsen Ottmar
Sinners — Zinzi Coogler, Sev Ohanian y Ryan Coogler
Train Dreams — Marissa McMahon, Teddy Schwarzman, Will Janowitz, Ashley Schlaifer y Michael Heimler
Bugonia
Emma Stone es Michelle en
Bugonia, de Yorgos Lanthimos.
Universal Pictures
Diseño de producción Frankenstein — Tamara Deverell; Decoración de set: Shane Vieau
Hamnet —Fiona Crombie; Decoración de set: Alice Felton
Marty Supremo — Jack Fisk; Decoración de set: Adam Willis
Una batalla tras otra — Florencia Martin; Decoración de set: Anthony Carlino
Sinners — Hannah Beachler; Decoración de set: Monique Champagne Sonido F1 — Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta
Frankenstein — Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke y Brad Zoern
Una batalla tras otra — José Antonio García, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor
Sinners — Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor y Steve Boeddeker
Sirt — Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas Efectos visuales Avatar: Fuego y cenizas — Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett
F1 — Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington y Keith Dawson
Jurassic World Renace — David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan y Neil Corbould
The Lost Bus — Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen y Brandon K. McLaughlin
Sinners — Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter y Donnie Dean
Frankenstein_Netflix (1)
Frankenstein, de Guillermo del Toro.
Netflix
Guion adaptado Bugonia — Guion de Will Tracy
Frankenstein — Adaptación para cine de Guillermo del Toro
Hamnet — Guion de Chloé Zhao y Maggie O’Farrell
Una batalla tras otra — Guion de Paul Thomas Anderson
Train Dreams — Guion de Clint Bentley y Greg Kwedar Guion original Blue Moon — Guion de Robert Kaplow
It Was Just an Accident — Guion de Jafar Panahi (colaboradores: Nader Saïvar, Shadmehr Rastin, Mehdi Mahmoudian)
Marty Supremo — Guion de Ronald Bronstein y Josh Safdie
Valor sentimental — Guion de Eskil Vogt y Joachim Trier
Sinners — Guion de Ryan Coogler