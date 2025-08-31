  • Cotizaciones
    La película de Netflix Las guerreras K-Pop rompió todos los récords de streaming y se convirtió en el filme más visto en la historia de la plataforma

    'Las guerreras K-Pop': el fenómeno que rompe récords y llega a Billboard

    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El largometraje animado marcó un quiebre en la tendencia de remakes, apostando por una historia original que conquistó al público global.

    Su tema principal, Golden, alcanzó el número uno en la lista Billboard, un logro inédito para un grupo musical ficticio.

    En el barro
    Las nuevas series y películas para maratonear en las plataformas de streaming

    Por Redacción Galería
    Esta fotografía muestra pantallas que muestran el logotipo y la página de inicio de la plataforma australiana Kick, el 21 de agosto de 2025
    Tecnología

    El caso Kick reabre el debate sobre la moderación en servicios de streaming

    Por France 24
