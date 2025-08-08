Quebrada, el festival de música electrónica alternativa de Uruguay, llega al Velódromo el 16 de agosto

El sábado 16 de agosto Quebrada toma Sitio, en el Velódromo de Montevideo, para llevar adelante una nueva edición en la que participarán artistas de referencia internacional como el compositor y productor chileno-estadounidense Nicolas Jaar, y artistas locales consagrados en la región como Luciano Supervielle y Mateo Ottonello. También se presentará la artista londinense Anthea, referente del underground en Inglaterra. A ellos se suman Fede Lijt, artista de cabecera en el under de Uruguay, y Victoria Brion que junto a Shuriken y Pi estarán dando un show de música electrónica en formato live set.

Quebrada es un festival que propone una experiencia alternativa en el sector de la música electrónica. Su propuesta es la de un ritual que busca profundizar en la sensiblidad a través de la música conectada a la naturaleza, e invita a conocer estilos musicales incorporando artistas de larga trayectoria con otros emergentes. Según sus organizadores, son "formas vanguardistas de experimentar con los sonidos".

Además del line up principal, habrá espacios de experimentación sonora y visual, foodtrucks de gastronomía local especializada, barras con tragos de autor y zonas de descanso y relax.

Los responsables prometen un excelente sonido a través de equipos de última generación y adelantan que los escenarios estarán intervenidos con visuales de destacados artistas.

Otra de las improntas de este festival es que ha elegido escenarios más allá de lo convencional con la clara intención de proponer experiencias distintas en lugares emblemáticos. Entre las locaciones más destacadas figura MACA, Castillo Pittamiglio, Museo Zorrilla, Espacio de Arte Contemporáneo, Quinta de Taranco, Museo de las Migraciones, Elias Regules y Hotel Prado.

Y por esos escenarios han pasado artistas como Peces Raros, Nicola Cruz, Masda, Jane Fitz, Chancha Vía Circuito, Juan Campodónico, Dengue Dengue Dengue, Luciano Supervielle, Rodrigo Gallardo, Matanza, entre otros.

Cabeza de cartel

Nicolás Jaar, compositor y productor chileno-estadounidense, está realizando una gira por Latinoamérica para presentar su álbum Archivos de Radio Piedras, en un recorrido que incluye fechas en México, Brasil, Colombia, Perú, Argentina y Chile.

Nacido en Nueva York en 1990, hijo del artista visual chileno Alfredo Jaar, se ha convertido en figura clave de la electrónica actual con Space Is Only Noise (2011), un disco que salió de lo que se espera del house e introdujo un lenguaje íntimo y experimental. Sus trabajos, como Darkside y Against All Logic, lo han llevado por un camino en el que explora las posibilidades expresivas del sonido digital, lo que lo coloca como referente de su generación.

Nicolas Jaar

Esto queda comprobado en Piedras 1 & 2 (álbum de 2024), una obra inmersiva donde la electrónica se cruza con el relato, el paisaje y la emoción. El proyecto, pensado como una experiencia sensorial y narrativa, combina texturas sonoras con voces, silencio y atmósferas cinematográficas. Después de presentarlo en museos y espacios culturales de Chile y México, Jaar lo traslada al escenario, en un show envolvente, distinto a todo lo que se espera de un concierto electrónico.

Festival Quebrada. Sábado 16 de agosto, desde las 20 hasta las 4 horas, en Sitio (Velódromo Municipal). Entradas de 1.730 a 3.500 pesos en venta en Entraste.com