Saturday Night Live inaugura su 50 temporada en vivo este sábado 28 y en Uruguay podrá verse por Universal+

Smart suma también a lo largo de su carrera seis estatuillas de la academia televisiva y formó parte de series como Frasier, Samantha Who?, Watchmen, Fargo y Mare of Easttown. Su aparición en Saturday Night Live ha dado lugar a especulaciones sobre si en su monólogo de apertura estará caracterizada como Deborah Vance, lo que sería una gran sorpresa para el regreso del show.

En la esperada vuelta del programa, la actriz estará acompañada por el músico nominado al Grammy Jelly Roll, quien en la última edición de los premios Emmy conmovió al público al interpretar su canción I Am Not Okay. Al igual que para Smart, para Roll también será su debut en el programa, por lo que será una noche muy especial para ambos.