Se estrena Simón de la montaña, una película sobre discapacidad ganadora en Cannes

Simón está en su casa, sentado junto a la Colo, mirando videos de cuando él era niño. Tendría tres, cuatro años. “De chiquito no movías la cabeza”, observa ella, y se lo dice. “No, eso vino de más grande, con la medicación”, contesta él.

La Colo (personaje interpretado por Kiara Supini, de 21 años) tiene síndrome de Down e integra un grupo, una especie de club, conformado por personas con discapacidad. Simón (Lorenzo Ferro) tiene la misma edad, pero no tiene discapacidad. Él vive en la montaña. De allí el nombre de la película: Simón de la montaña, dirigida por el argentino Federico Luis, recién estrenada en Uruguay. Aunque parezca irónico, su vida en una localidad sobre la cordillera de los Andes es plana. Vive en una rutina regida por la monotonía, convive con su madre y la pareja de ella, trabaja como asistente de mudanzas y no parece tener amigos.