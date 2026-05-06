Taller de arte en barro, en Magma Futura

Magma Futura invita al taller en barro Memoria Moldeable, un taller grupal que explora la relación entre memoria y materia a partir de la pregunta ¿qué recuerdo dejó una huella en tu memoria?
La ceramista Meula lidera en Magma Futura el taller de arte Memoria Moldeable, en el que los recuerdos toman forma a través del barro
Magma Futura invita al taller en barro Memoria Moldeable, un taller grupal que explora la relación entre memoria y materia a partir de la pregunta ¿qué recuerdo dejó una huella en tu memoria?
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Partiendo de este disparador, cada participante transformara su recuerdo en una forma de barro. Las piezas, atravesadas por el gesto y la huella, se reunirán en un mapa de memorias colectivas. Al finalizar el taller, cada participante se podrá llevar su pieza horneada.
El taller estará a cargo de María Eugenia Larruina (Meula), ceramista y artista visual uruguaya que dirige el taller Meula hace 10 años. Su trabajo explora la huella humana en el barro a través de objetos e instalaciones cerámicas que abordan la memoria, el cuerpo y lo cotidiano.
Miércoles 13 de mayo, de 18 a 20 h, en Magma Futura. Entradas a 1.800 pesos por ticketfacil.uy