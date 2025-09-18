  • Cotizaciones
    jueves 18 de septiembre de 2025

    Vuelve el festival Rodamundo, para niños y adolescentes, en el Solís, el Sodre y la Zitarrosa

    Peyote Asesino, Mota y el festival Buena Vibra estarán este fin de semana en Sitio, y el ciclo literario Caramelos y Pimientos celebra sus 30 años

    La fabulosa historia de BasarKus, de Francia, en el Festival Rodamundo.

    FOTO

    Sylvere Lamotte
    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    Entre el sábado 20 y el sábado 27 tendrá lugar en el Teatro Solís, el Auditorio Nacional del Sodre, la Sala Zitarrosa y otros espacios culturales la tercera edición de Rodamundo, Festival Internacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Adolescencia. Consiste en 14 espectáculos de teatro, música, clown, danza e instalaciones interactivas para niños y adolescentes. Habrá producciones de Francia (Les petites géométries y La fabulosa historia de BasarKus), España (Sensacional, Y las ideas vuelan, Copiar y La guarida de los sentidos) y Uruguay (Alfombras mágicas y Los bichipelotas, Proyecto Pi, Knoc Knoc, Superniña y El universo de Ana, entre otras). Programación completa en festivalrodamundo.com. Entradas en Tickantel a $ 600.

    Rodamundo

    Peyote, Mota y Buena Vibra

    Sitio, la gran carpa de espectáculos instalada en el Velódromo por la productora Piano Piano, tiene dos fechas fuertes este fin de semana. Mañana viernes 19 a las 20 darán un show conjunto Peyote Asesino y Mota, el proyecto solista de Pablo Silvera, exfrontman de Once Tiros. Y el sábado 20 desde las 16 tendrá lugar la segunda edición del Festival Buena Vibra, edición uruguaya del festival argentino de música emergente, que reunirá a los argentinos Conociendo Rusia, Silvestre y La Naranja y Louta, y a los uruguayos Dostrescinco, Agustina Giovio y Mala Praxxis. Entradas en RedTickets desde $ 1.590.

    Peyote
    Peyote Asesino.

    Peyote Asesino.

    Caramelos y Pimientos

    El ciclo literario Caramelos y Pimientos, creado y dirigido por la poeta Isabel de la Fuente, celebra sus 30 años hoy jueves 18 a las 19.30 en el Café Brasilero (Ituzaingó 1447), con entrada libre. Esta fecha, denominada Ninfas & faunos: literatura erótica, estará dedicada a la literatura erótica de todos los tiempos. El recital poético contará con la participación especial de la cantautora Samantha Navarro.

    Caramelos y Pimientos
