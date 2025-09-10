¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Un concurso invita a recorrer y fotografiar los campos amarillos de Uruguay durante setiembre

Los cultivos de colza se encuentran sobre todo en Colonia, Soriano, Río Negro, Paysandú, Flores, San José y Durazno

Cultivos de colza
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La floración de cultivos de colza tiñe el campo uruguayo de amarillo en cada primavera. Este año, los aficionados a la fotografía que registren estos atractivos paisajes tendrán la chance de participar en un concurso que premiará a las mejores capturas.

De esta forma, la Asociación Agropecuaria de Dolores invita a recorrer las rutas y apreciar las plantaciones, que se encuentran sobre todo en Colonia, Soriano, Río Negro, Paysandú, Flores, San José y Durazno, y a compartir las fotos en redes sociales (en el feed, no se aceptan stories) con el hashtag #RutaDeLaColza, etiquetando, arrobando y siguiendo a la asociación.

Los participantes competirán por una estadía para dos personas en un hotel del interior.

Concurso abierto hasta el 3 de octubre.

Selección semanal
Seguridad Pública

Uruguay y Paraguay harán investigación conjunta para determinar qué grupos narcos operan en la hidrovía

Por Juan Francisco Pittaluga
Venezuela

El Frente Amplio cuestionó despliegue de Estados Unidos en el Caribe y se solidarizó con “el pueblo venezolano”

Por Santiago Sánchez
Cumbre ONU

Ministerio de Ambiente y Cancillería presentarán proceso de trabajo conjunto hacia la cumbre climática COP30

Por Lucía Cuberos
Tacuarembó

Avanza la causa contra el intendente Wilson Ezquerra: se amplió la denuncia y comenzaron las citaciones

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Dos modelos muestran los diseños de Martina González y Felipe Gómez para Rediseña.

Pasarela Prado reunió a nueve marcas de diseño nacional enfocadas en materiales como el cuero y la lana

Por Redacción Galería
Grano de cacao y chocolates, producción realizada con Lucas Fuente. 

Cómo evoluciona el chocolate artesanal en Uruguay y dónde comprarlo

Por Clementina Delacroix Cardeza
Llega al Teatro Solís Delicia, una obra de danza inclusiva y diversa

Llega al Teatro Solís 'Delicia', una obra de danza inclusiva y diversa

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Il San Pietro di Positano, en Italia.

Pasaporte, raqueta y postal: 10 canchas que todo tenista querrá visitar

Por Santiago Perroni