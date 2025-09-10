Un concurso invita a recorrer y fotografiar los campos amarillos de Uruguay durante setiembre

La floración de cultivos de colza tiñe el campo uruguayo de amarillo en cada primavera. Este año, los aficionados a la fotografía que registren estos atractivos paisajes tendrán la chance de participar en un concurso que premiará a las mejores capturas.
De esta forma, la Asociación Agropecuaria de Dolores invita a recorrer las rutas y apreciar las plantaciones, que se encuentran sobre todo en Colonia, Soriano, Río Negro, Paysandú, Flores, San José y Durazno, y a compartir las fotos en redes sociales (en el feed, no se aceptan stories) con el hashtag #RutaDeLaColza, etiquetando, arrobando y siguiendo a la asociación.
Los participantes competirán por una estadía para dos personas en un hotel del interior.