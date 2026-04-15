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Un taller de arte abstracto para niños en el MNAV

La iniciativa, de cupos limitados, propone recorrer la colección del museo y descubrir la forma de trabajar y expresarse de los artistas

niños museo mnav
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV) invita al taller El Arte Abstracto, una iniciativa dirigida a niños de 6 a 11 años, que pretende convertirse en un espacio para experimentar y crear en conjunto.

La propuesta consiste en recorrer la colección del museo y descubrir cómo los artistas expresan sus ideas, emociones e imaginación a través del arte abstracto.

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Sábado 18 de abril, a las 16 horas. Inscripciones por la web del museo. Actividad sin costo. Cupos limitados.

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