Un taller de arte abstracto para niños en el MNAV

El Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV) invita al taller El Arte Abstracto, una iniciativa dirigida a niños de 6 a 11 años, que pretende convertirse en un espacio para experimentar y crear en conjunto.
La iniciativa, de cupos limitados, propone recorrer la colección del museo y descubrir la forma de trabajar y expresarse de los artistas
El Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV) invita al taller El Arte Abstracto, una iniciativa dirigida a niños de 6 a 11 años, que pretende convertirse en un espacio para experimentar y crear en conjunto.
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La propuesta consiste en recorrer la colección del museo y descubrir cómo los artistas expresan sus ideas, emociones e imaginación a través del arte abstracto.
El taller forma parte de las acciones que el área educativa del MNAV lleva adelante para incentivar el pensamiento crítico de las infancias, a partir de la generación de actividades vivenciales.
Sábado 18 de abril, a las 16 horas. Inscripciones por la web del museo. Actividad sin costo. Cupos limitados.