Vuelve Hungry Nights con una cena a pura bossa nova

En su tercera edición, la cena-experiencia de Hungry Art invita a sumergirse en un espacio ambientado en el Río de Janeiro de los años 50

Hungry Art. Foto: Lucía Durán
Hungry Art. Foto: Lucía Durán

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Arte y gastronomía de autor en un ambiente íntimo y sensorial. Así es Hungry Nights, una cena-experiencia que organiza Hungry Art y que va por su tercera edición, con la producción de Boti Boada, Ceci Gervaso y Luisa Lebrogne.

En un espacio inspirado en la atmósfera de Río de Janeiro de los años 50, en pleno auge de la bossa nova, la galería de arte, ubicada en una esquina de la Ciudad Vieja, propone una experiencia integral con música en vivo, ambientación, banquete tropical y propuestas visuales que evocarán la época.

Sábado 6 de diciembre, 20.30 horas, en Hungry Art (Reconquista 602). Entradas a 2.500 pesos, a la venta a través de Instagram @_hungry_art_

