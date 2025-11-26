Vuelve Hungry Nights con una cena a pura bossa nova

Arte y gastronomía de autor en un ambiente íntimo y sensorial. Así es Hungry Nights, una cena-experiencia que organiza Hungry Art y que va por su tercera edición, con la producción de Boti Boada, Ceci Gervaso y Luisa Lebrogne.
En su tercera edición, la cena-experiencia de Hungry Art invita a sumergirse en un espacio ambientado en el Río de Janeiro de los años 50
Arte y gastronomía de autor en un ambiente íntimo y sensorial. Así es Hungry Nights, una cena-experiencia que organiza Hungry Art y que va por su tercera edición, con la producción de Boti Boada, Ceci Gervaso y Luisa Lebrogne.
En un espacio inspirado en la atmósfera de Río de Janeiro de los años 50, en pleno auge de la bossa nova, la galería de arte, ubicada en una esquina de la Ciudad Vieja, propone una experiencia integral con música en vivo, ambientación, banquete tropical y propuestas visuales que evocarán la época.
Sábado 6 de diciembre, 20.30 horas, en Hungry Art (Reconquista 602). Entradas a 2.500 pesos, a la venta a través de Instagram @_hungry_art_