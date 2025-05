Yo solo quería otra noche de rock (y una tarde de indie-pop-fusion): último día del Cosquín Rock Uruguay

Después de un primer día a toda máquina con Nafta, Trotsky Vengarán, Miranda!, Dillom, El Cuarteto de Nos y Buitres, el Cosquín Rock, el festival cordobés con casi 30 años de trayectoria, celebra cinco en territorio nacional con esta última edición, que terminó el sábado 23 con más de 20 espectáculos repartidos en cuatro escenarios.

"Amigo, ¿sabés a quién vine a ver yo? A El Zar", bromeó una distinta vestida de merchandising de La Vela Puerca al pasar frente a otra que, abstraída, miraba en su teléfono los vídeos que había tomado del dúo argentino al que a muchos molesta que otros consideren rock. Hacía tiempo que no escuchaba en vivo a un talibán de los riffs; esos puristas del rock que parecen seguir vivos solamente en redes sociales para boicotear los comentarios de las grillas de los eventos etiquetando qué es música (de verdad) y qué no. Los creía extintos, pero no, solo quedan pocos. El contador no llegaba a 10 y esa noche habían más de 25.000 personas.

Ya no tienen espacio, los propios artistas no los dejan. Me fijé más en aquel muchacho, el que llevaba arrastrando una bandera interminable de Once Tiros para proteger (guardarle el lugar) a los de su tribu, con la que cantó y bailó todas las canciones de El Plan de la Mariposa, y después, las de El Kuelgue hasta El Club de la Cumbia.

Los fundamentalistas son graciosos porque después resulta que no solamente van igual a los shows, sino que los disfrutan. Eso es un poco lo que nos está dejando la tendencia del featuring; esto de que ahora casi todas las bandas o solistas invitan a otro artista para participar en una canción, como El Zar hizo con Emi Brancciari en Parte de Mí, aunque no tengan nada que ver (o sí). Y hay combinaciones que sorprenden, como Luana con Julián Kartún, de El Kuelgue, y otras que son oro puro, como No Te Va A Gustar siguiendo la voz de Alejandro Spuntone, ex vocalista de La Trampa.

El Zar con Emi Brancciari de No Te Va A Gustar.jpg El Zar y Emi brancciari (NTVG) Mauricio Rodríguez El Cosquín Rock hace tiempo que dejó de ser un escenario de veneración exclusivo de este género para pasar a ser algo más importante: un altar de música en vivo, regional. La crisis de los géneros, lejos de hacerle perder identidad a cada cosa, vino a revolucionar y enriquecer la música. Al menos eso nos gusta creer a los melómanos más versátiles, que ya no se nos tilda tanto de haber vendido el alma a una industria musical que está cada vez más fusionada. Porque para los amantes del blanco y negro, todavía existe su rock, funk, plena y cumbia bien marcados, solo que con artistas más arriesgados, que por una cuestión de ampliar el mercado, o por eclécticos nomás, se animan a probar cosas que terminan encantando. La culpa es de los músicos.